Renuncian dos funcionarios de Trump en protesta a la toma del Capitolio

ESTADOS UNIDOS.- Dos funcionarios del gobierno de Donald Trump, renunciaron a sus cargos luego de los disturbios originados por republicanos en el Capitolio de Estados Unidos.

El primero fue Mick Mulvaney, exjefe de gabinete del presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció el jueves su renuncia a un puesto diplomático.

Mulvaney, que pasó de jefe de gabinete a enviado especial en Irlanda del Norte, dijo que comunicó su dimisión al secretario de Estado Mike Pompeo.

La secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, también renunció tras la jornada violenta en protesta a la misma.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021