Manifestantes armados irrumpen en el Capitolio de EU

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que el Congreso de Estados Unidos iniciara sesión para definir la victoria de Joe Biden, comenzaron las protestas en algunas zonas del capitolio.

La protesta, bajo el nombre de “Salvar a Estados Unidos”, comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca.

A mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que “nunca” concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.

En las últimas horas derribaron varias vallas de seguridad, lo que desató enfrentamientos con la policía en las puertas del Congreso.

En las imágenes se puede ver como los seguidores de Trump se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos.

Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso.

En Telemundo se informó que hay al menos un policía del herido. Mientras tanto, otros medios locales informaron que las personas están gritando, buscando zonas clave y moviendo las estatuas que hay en el Capitolio.

Los manifestantes se enfrentaron a golpes con la policía, que se vio rebasada en número cuando irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos.

Los agentes de seguridad atrancaron los accesos y apuntaron sus armas hacia las puertas que dan entrada a una de las cámaras debido a la proximidad de la turba.

Asimismo imágenes de MSNBC dieron a conocer que una mujer era trasladada en camilla con una fuerte hemorragia, mientras que algunos legisladores fueron escuchados gritando “se han producido disparos”.

Por ello el Congreso de Estados Unidos fue evacuado por los equipos de seguridad, tras reportarse manifestaciones en el interior del edificio.

La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos aplicó un receso de emergencia ante llegada de manifestantes a favor de Trump en diversas áreas del edificio. Situación generó una serie de incertidumbre al interior del Congreso.

A través de redes sociales, funcionarios del Capitolio indicaron que se estaban refugiando en sus oficinas, mientras se veía a los manifestantes.

Por su parte Muriel Bowser, alcaldesa de Washington declaró un toque de queda que comenzará a las 6 de la tarde hora local, luego del caos generado en varias zonas.

El Capitolio cerró sus puertas, con los legisladores en el interior. Se emitió un anuncio en el interior del cuerpo legislativo, donde estaban reunidos los legisladores que esperaban votar para certificar la victoria de Joe Biden.

Debido a la “amenaza exterior a la seguridad” nadie podía entrar ni salir del edificio, según la grabación.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021