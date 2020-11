Kanye West abandona candidatura a presidente de EU 2020

ESTADOS UNIDOS.- El famoso rapero Kanye West de 43 años dio a conocer que abandonaba la candidatura a la presidencia de Estados Unidos 2020, sin embargo, dio a entender que buscaría otra oportunidad.

Desde el comienzo de su campaña, estuvo marcada por declaraciones erróneas y la especulación de que podría desviar algunos votos negros del candidato demócrata Joe Biden.

Sin embargo, a pesar de de recibir cientos de votos en varios estados, no lo hizo en sitios clave como Florida, Pensilvania y Michigan.

Es por eso que a través de su Twitter, publicó una foto donde se mostraba en un fondo de mapa electoral donde decía “KANYE 2024”.

Esto dando a alusión que buscaría otra oportunidad para reelegirse en el próximo proceso electoral para la presidencia de Estados Unidos.

Antes de eso había estado tuiteando que estaba votando por primera vez por el Presidente de Estados Unidos.

Salía con la boleta, emitiendo su voto hacía él mismo en Cody, Wyoming.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp

— ye (@kanyewest) November 3, 2020