Habrá recuento de votos en Georgia por reñida ventaja

ESTADOS UNIDOS.- Se realizará un recuento de votos en el estado de Georgia, debido a la mínima ventaja entre los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump.

Así lo anunció el secretario de Estado, Brad Raffensperger, en una conferencia de prensa.

Esta noticia se da luego de anunciarse que Joe Biden había tomado ventaja en Georgia, estando en la recta final del conteo de votos para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos

Georgia Secretary of State Brad Raffensperger: “Right now Georgia remains too close to call … There will be a recount in Georgia.” #Election2020 pic.twitter.com/0AE2OpY6pA

— The Recount (@therecount) November 6, 2020