“En 10 días, avanzamos y reconstruimos, juntos”: Joe Biden

ESTADOS UNIDOS.- El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recordó a sus seguidores en Twitter que “avanzaran y reconstruirán” el país en los próximos 10 días.

Joe Biden se pronunció luego del caos generado en el Capitolio tras el ingreso de los seguidores de Donald Trump, quienes interrumpieron la protocolar sesión que hace conjuntamente el Congreso.

Se ratificaban los votos electorales que le dieron la victoria para la presidencia de Estados Unidos.

In 10 days, we move forward and rebuild — together.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 10, 2021