Convoca Trump a manifestación en enero para evitar certifiquen la victoria de Biden

WASHINGTON.- El actual Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está convocando a sus partidarios a participar en una manifestación el 6 de enero; esto como último recurso para que no se certifique la vitoria de Joe Biden.

Ante esto, se espera que miles de personas de todo el país lleguen a la capital estadounidense a respaldar al republicano, quien denuncia haber sido víctima de fraude electoral.

Este fin de semana, Trump invitó, a través de sus redes sociales, a sus seguidores a asistir a la marcha para reclamar el “fraude” en las elecciones del 3 de noviembre; las cuales calificó como “la mayor estafa en la historia de (la) nación“.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow!

