Conoce la opinión de los líderes de Latinoamérica por el triunfo de Biden

ESTADOS UNIDOS.- Tras la victoria del demócrata Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, figuras políticas reaccionaron a la noticia.

En el caso de Argentina, Alberto Fernández, felicitó “al pueblo estadounidense por la participación en las elecciones”. En la publicación se puede ver una fotografía de Harris y Biden tomados de la mano.

Asimismo en Bolivia, el presidente Luis Arce, los felicitó por su triunfo y añadió que con el nuevo gobierno, se prevén mejores relaciones en bienestar de ambas naciones.

Ivan Duque, presidente de Colombia también se pronunció al respecto para felicitar y desear los mejores éxitos en su gestión.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba señaló en Twitter que ve la posibilidad de una relación constructiva y respetuosa de las diferencias con Estados Unidos.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, felicitó a los ganadores de las elecciones de Estados Unidos 2020 y les deseó éxitos

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, envió sus felicitaciones al presidente electo de Estados Unidos y también a la vicepresidenta, Kamala Harris.

El gobierno de Guatemala se pronunció al respecto y felicitó a Estados Unidos por su proceso electoral y a Joe Biden por ser el presidente electo.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei escribió a través de su cuenta de Twitter: “Me congratulo con el pueblo de Estados Unidos por la demostración de democracia”.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, felicitó a Biden “por un triunfo que fortalece la democracia de Estados Unidos”.

El presidente de Chile felicitó a Biden y agregó que comparten con Estados Unidos valores como la libertad y la defensa de los derechos humanos.

Congratulations @JoeBiden, President-elect of the United States, and Vice President @KamalaHarris, on this victory. Chile and USA share many values, ​such as freedom and the defense of human rights, and challenges like the commitment for peace & the protection of the environment.

