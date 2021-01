Así reaccionan los líderes internacionales a la investidura de Joe Biden

ESTADOS UNIDOS.- Este 20 de enero, Joe Biden asumió a la presidencia de Estados Unidos en el Inauguration Day y las reacciones internacionales no se hicieron esperar.

Políticos y líderes mundiales compartieron mensajes a través de sus redes sociales para recordar el día y felicitar demócrata originario de Pensilvania.

Personajes del ámbito político se tomaron algunos minutos para desear, felicitar y conmemorar a Biden, que estará al frente del gobierno estadounidense los próximos cuatro años.

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue uno de los primeros en dedicar un mensaje acompañado de una fotografía donde felicitó a Joe Biden.

La presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó el Inauguration Day como un respiro para el pueblo, tras la turbulencia que experimentó el país días previos.

Today’s inauguration delivers a much-needed breath of fresh air to the American people. Tune in as we mark the start of the Biden Administration. #InaugurationDay #Inauguration2021 https://t.co/5ZLUJF6n98

Hillary Clinton, quien en dos ocasiones se postuló para la presidencia, dijo estar emocionada por Joe Biden. Recalcó la importancia de la de la vicepresidenta Kamala Harris, que consideró histórica.

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, felicitó a Biden y Harris, además señaló la importancia del liderazgo de Estados Unidos en la política internacional.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021