Así advierte Hillary Clinton que Trump no sabe perder

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales se ha viralizado un video de 2016 en el que Hillary Clinton advirtió que Donald Trump no sabe perder.

Clinton quien entonces era candidata demócrata y rival de Trump, comentó que el actual presidente reclama fraudes y conspiraciones siempre que los resultados no le favorecen.

Este video forma parte del debate presidencial de las elecciones de 2016, en el que Hillary representaba al partido Demócrata.

El resultado de esos comicios llevó al empresario a la Casa Blanca, pero desde entonces daba dicha advertencia.

Cabe destacar que esta afirmación de Clinton fue reacción a la respuesta de Trump cuando le preguntaron si aceptaría los resultados de las elecciones.

Esta ambigua respuesta de Donald Trump insinuando que sólo estaría de acuerdo si sale victorioso, provocó indignación en Clinton.

Además la entonces candidata enlistó las situaciones en que el empresario había perdido y reclamaba conspiraciones o fraudes en su contra.

Con estos ejemplos Hillary quería mostrar su punto, que Trump reacciona alegando que el sistema está vuelto contra él.

“Esto es una mentalidad. Así es como Donald piensa. Y es gracioso, pero también es realmente preocupante. No, esa no es la manera en que nuestra democracia funciona”, advirtió.

Para muchos estas palabras suenan como augurio en este 2020 con las reacciones del presidente acusando de “fraude electoral ante la ventaja de Joe Biden.

@HillaryClinton ya nos avisó de lo que podía pasar. @HillaryClinton already warned us of what could happen. pic.twitter.com/rVBVwhBaSk

— julio canero (@CaneroJulio) November 6, 2020