Violan políticos las normas de sanidad

ZACATECAS.- A 14 días que arrancaron las campañas en Zacatecas, los candidatos a diferentes puestos de elección popular han realizado reuniones, mítines y conferencias con simpatizantes a pesar de la pandemia por el Covid-19.

A raíz de éstas actividades, el gobernador Alejandro Tello Cristerna y el secretario de salud, Gilberto Breña Cantú, han reiterado en varias ocasiones a los candidatos mantener la sana distancia, y cumplir con los protocolos para evitar contagios de coronavirus.

No obstante, los recorridos, reuniones y conferencias continúan llevándose a cabo; se aprecia a candidatos de diferentes partidos y coaliciones convocar a gran cantidad de personas; incluso rompen la sana distancia al abrazar, saludar de mano y hasta de beso a los ciudadanos.

En Villa Colonial, los vecinos aseguraron que hasta el momento ningún candidato ha acudido a su colonia; en el caso de Lourdes, quien tiene dos hijos menores de 6 años, consideró que las campañas deberían estar prohibidas debido a la pandemia.

“No deberían hacerse porque no hay un límite de personas como en otros lugares y no cumplen con las medidas sanitarias”, dijo la madre de familia.

Comentó que por medio de las redes sociales se ha percatado del gran número de personas que acuden este tipo de eventos; donde los candidatos, a pesar de que portan cubrebocas, al momento de hablar se lo quitan incluso van entre la gente “gritando y esparciendo gotículas de saliva”.

En su entorno, consideró que la seguridad, el abastecimiento de agua, y las luminarias son temas urgentes de tratar.

Leonardo habitante de Calera coincidió en que no le parece justo arriesgar a la población “por el propio beneficio de los candidatos y sus partidos”.

Consideró que los partidos políticos deberían hacer campaña utilizando las nuevas tecnologías tal y como se ha hecho desde que inició la pandemia; ejemplificó las clases a distancia y eventos culturales.

También dijo haber visto a varios candidatos realizando actos presenciales de campaña en busca del voto, “son capaces de todo por el interés, poder y el dinero”, dijo.

En su municipio la inseguridad, la falta de alumbrado público, de mantenimiento a las calles y de áreas verdes, son las principales necesidades.

En la colonia Tierra y Libertad de Guadalupe, y varias calles aledañas, ya se han llevado a cabo varios eventos políticos; cerca de lugar se instala un tianguis, la señora Marcela vende quesos y dijo que fue invitada a una reunión de un candidato, le dijeron que podía externar sus necesidades, por lo que acudió.

Al llegar al lugar citado, se percató que había gran cantidad de gente y se trataba más de un mitin político en donde no fue escuchada.

“Nos dijeron que querían platicar con nosotros, fui pero ni si quiera se acercaron. Estuve un ratito y me fui, no me iba a quedar”, dijo.