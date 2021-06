Se compromete David Monreal a erradicar las malas prácticas en la función pública

ZACATECAS.- David Monreal Ávila, gobernador electo de Zacatecas, firmó la Carta Compromiso con la Cuarta Transformación y garantizó que hará valer los principios del movimiento que representa, una vez que asuma la conducción del estado.

Su intención, dijo, es lograr la igualdad y el respeto, así como erradicar las malas prácticas en la función pública.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado Carrillo, se reunió con los gobernadores electos emanados del movimiento y celebró que con ellos se avanzará en la consolidación de la Cuarta Transformación en el país.

El dirigente nacional destacó la decisión del pueblo zacatecano el pasado 6 de junio y enfatizó que, con David Monreal, el estado iniciará una nueva etapa de progreso y bienestar para las familias.

En el encuentro realizado en la capital del país, los próximos gobernadores se comprometieron a fortalecer el movimiento y a trazar la ruta de la Cuarta Transformación en coordinación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La Carta Compromiso

En ese marco, David Monreal y los demás gobernadores electos, suscribieron la Carta Compromiso con la Transformación, un acuerdo en el que se comprometen a conducirse con responsabilidad y honestidad, a seguir los mandatos del pueblo, así como a guiarse por los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

De igual manera, asumieron la responsabilidad de impulsar la austeridad republicana y erradicar la corrupción en sus estados; luchar por la igualdad de mujeres y hombres y en contra de toda forma de discriminación, y, sobre todo, servir al pueblo de México.

Al respecto, Monreal Ávila destacó que honrará el compromiso asumido de “respetar y hacer valer los principios de este movimiento para lograr la igualdad, la equidad, el respeto y la erradicación de malas prácticas en el gobierno.

Los asistentes

Además del gobernador electo de Zacatecas, estuvieron: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Víctor Castro Cosío, de Baja California Sur; Indira Vizcaíno de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Alfredo Ramírez Bedoya, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora y Lorena Cuéllar, de Tlaxcala.