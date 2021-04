Reprueba Heladio Verver la violencia contra la mujer

ZACATECAS.- Heladio Verver y Vargas, aspirante a la presidencia municipal capitalina por la alianza Va por Zacatecas, calificó como una falta de respeto el actuar de David Monreal Ávila, candidato a la gubernatura del estado por el partido de Morena.

Esto, luego de que se difundió un vídeo en el que se muestra que el morenista tocó indebidamente a su compañera de fórmula Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de Juchipila.

Verver y Vargas lamentó la situación de violencia y acoso contra las mujeres, que actualmente se está atravesando en el estado.

Exhortó a todas aquellas mujeres que han atravesado alguna situación similar a que no se queden calladas y levanten la voz para que estos hechos no queden impunes.

Finalmente, Cristina Hernández López, candidata a regidora en Zacatecas por la alianza Va por Zacatecas mencionó que, “un acosador no puede ser gobernador.

“Me solidarizó con Rocío, no estás sola y no eres la única a la que le ha estado envuelta en una situación de acoso. Todas hemos atravesado por algo así y ese es el motivo por el que tenemos que detener la violencia de género, ¡Ya basta!”.