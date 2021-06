¿Qué pasa si no quiero ser funcionario de casilla?

MÉXICO.- Los funcionarios de casilla serán aquellas personas de apellido paterno con la letra A, nacidas entre agosto y septiembre, pero, ¿Qué pasa si no quiero?.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta en el artículo 36, fracción V, que los ciudadanos están obligados a desempeñar las funciones electorales que les sean asignadas.

Sin embargo, no existe una sanción estipulada por la ley sobre el rechazo de esta.

Es decir, si decidiste rechazar tu función en casilla, no pasará nada, pues al no haber una sanción en la ley, se convierte en un acto voluntario no obligatorio.

Sin embargo, el INE ha señalado que el ser funcionario de casilla contribuye a fortalecer la democracia de México.