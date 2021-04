Propone Claudia Anaya crear un clúster industrial

LORETO.- Claudia Anaya Mota, candidata a gobernadora por la alianza Va por Zacatecas, expuso la necesidad de crear en Zacatecas un clúster industrial.

Además, destacó la pertinencia de fortalecer los mecanismos que permitan que la academia prepare los cuadros que la iniciativa privada necesita en el mercado laboral, con el fin de que más personas logren ser contratadas y con salarios más competitivos.

En la colonia Vega también hizo énfasis en que, para generar empleo, es obligatorio comprometerse a dar certidumbre jurídica e incentivos para la inversión privada, con miras a que más empresas se instalen en territorio zacatecano.

“Miren la gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país, que ante la cancelación de tantos proyectos, la inversión ya no quiere venir a México porque tiene miedo de venir a poner su planta solar y eólica y que les digan que siempre no,”dijo.

“Primero debemos partir de la realidad que estamos viviendo”, advirtió.

“Éramos felices y no lo sabíamos. Teníamos muchos programas que nos ayudaban a salir adelante. Hoy en día, en 2021 aún y cuando el presupuesto federal nacional es el más grande de la historia de nuestro país, tenemos cero pesos para caminos rurales, carreteras y conservación. ¿Cómo vamos a arreglar la carretera Loreto-Luis Moya si hay cero pesos de la Federación destinados a carreteras en Zacatecas?”, cuestionó.

“Así no se puede. Nuestros diputados federales nos han abandonado. Se les olvidó que vienen a representar a la gente y no para ir a representar a intereses particulares; por eso ya no mandaron dinero para Zacatecas y el dinero se quedó concentrado en el Tren Maya, en el Aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas, en pagar el Aeropuerto de Texcoco, que no se va a hacer. Ahí está el presupuesto de la nación”, manifestó la aspirante a gobernar los destinos de Zacatecas durante los próximos seis años.