Promete Miguel Varela regresar apoyo a Estancias Infantiles

TABASCO.- Miguel Ángel Varela, candidato a diputado federal por la coalición Va por Zacatecas, aseguró a las madres de este municipio que presionará desde su trinchera para que regrese el apoyo a las estancias infantiles.

Durante su visita a la comunidad de Huiscolco, el candidato por el segundo distrito resaltó que el retiro de este programa por parte del Gobierno Federal, es uno de los que más ha dolido a las madres zacatecanas; por lo que consideró urgente plantear una estrategia para retomarlo.

“Yo siempre he dicho que no voy a estar en contra de todo lo que haga el Gobierno Federal, pero tampoco a favor de todo. Este es uno de los programas que no tiene por qué desaparecer, porque las mujeres, las madres zacatecanas lo están padeciendo,” explicó.