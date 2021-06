Miguel Varela es amparado por miles de tlaltenanguenses

TLALTENANGO.- Miguel Ángel Varela, candidato a diputado federal por el Distrito 2 de Zacatecas, cerró filas con los habitantes de este municipio que gobernó como presidente municipal en dos ocasiones.

Los vecinos de Tlaltenango, durante el cierre de campaña, le dieron su respaldo una vez más.

En un mitin, el candidato de la coalición “Va por Zacatecas”, del PAN, PRI y PRD, agradeció a los tlaltenanguenses una vez más su apoyo.

También se dirigió a quienes aún no han decidido su voto para que realicen una comparativa entre cómo era el municipio antes de 2016, fecha en que comenzó a gobernar, y la actualidad.

“No soy monedita de oro. En esto de la política siempre habrá quien te apoye y quien no, a quien le parece bien lo que hagas y a quien no, pero lo que no podrán negar es que fuimos de los que más obra pública hicimos en el municipio y yo prefiero que me critiquen por haber hecho, que por no haber hecho nada”, expresó.