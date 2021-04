Impulsará Lupita Medina el turismo y el emprendimiento

ZACATECAS.- Guadalupe Medina Padilla, candidata a gobernadora por el Partido Encuentro Solidario (PES), considera que el desarrollo económico por medio del emprendimiento y el asociacionismo, son factores importantes para llevar a Zacatecas adelante.

La candidata se presentó como una mujer de 50 años, empresaria, con experiencia en el gobierno federal, en la Legislatura Estatal y como regidora del municipio de Zacatecas.

“Le he entregado alma vida y corazón a mi estado” aseguró.

Desarrollo Económico

Uno de los principales ejes de trabajo propuestos por Medina Padilla es el desarrollo económico “lo puedes llevar al emprendedurismo desde diferentes secretarías y áreas, incentivando asociacionismo productivo para que los zacatecanos tengan ese nivel cultural de emprender”.

Este emprendedurismo, dijo, se puede llevar desde la Secretaría de las Mujeres, Deporte, Jóvenes, del Campo, para diversas áreas o tipos de productos y para todas las personas.

Como ejemplo, destacó que cuando estuvo en el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, durante parte de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, se hacían grupos de trabajo en donde a productos del campo se les daba valor agregado.

“Al ponerles empaque, embalaje, etiqueta, marca, valor nutrimental, código de barras, y llevarlos a los anaqueles comerciales para que tengan el valor que se merece,” señaló.

Impulsará el turismo y el sector agrícola

Cada gobierno que llega, dijo la candidata, elimina las acciones buenas que se vienen realizando e impone a capricho o hasta por intereses personales sus planes de trabajo” por lo que en Zacatecas no hay estrategias a largo plazo.

Al respecto, comentó Medina Padilla, en Zacatecas el potencial siempre ha sido el turismo y el sector agrícola los que quedan olvidados en muchas ocasiones por los gobiernos en turnos, “en ambos hay crecimiento económico, pero con el impulso de un gobierno”.

Sobre la agricultura, insistió en el valor agregado de los productos; mientras que en el turismo, comentó que cada municipio tiene particularidades y riquezas; por lo que pueden conectar corredores para que los visitantes los recorran; mientras que los lugares que no gozan de la arquitectura e infraestructura pueden ser proveedores de insumos para el turismo en general.

“En Zacatecas incluso hay lugares que tienen posibilidad de explotarse, todos se van al Cerro de La Bufa, pero enfrente, en el Cerro de la Virgen puede servir para otras actividades, ecoturismo, miradores, entre otras cosas,” dijo.

Seguridad Pública

Medina Padilla también comentó que la seguridad pública se puede atacar desde las policías municipales “si logramos crear las policías de proximidad mucho estamos abonando a la seguridad del estado; va de la mano la capacitación y crear una policía fortalecida con equipamiento y sueldos dignos, para que sea más entregada y eficiente”.

Resaltó el tema de pago adecuado para los elementos policíacos “para que ellos no sean los primeros que se corrompan o se alineen con el crimen organizado o delincuencia, llamémosla de cualquier tipo”.

Propuestas transversales

La candidata a gobernadora argumentó que muchos de los temas o propuestas de trabajo son transversales, es decir, que se cruzan con otras áreas que al fortalecerse tienen un mayor beneficio.

Puso como ejemplo el tema educativo en donde se puede pensar en fortalecer a los jóvenes con proyectos educativos adecuados; los cuales serían de mayor beneficio al crear, desde las instancias de desarrollo urbano, áreas de convivencia sanas que incluso incentiven a practicar deporte y dejar a un lado el celular, donde se pasan gran parte del día.

Su llegada al PES

Después de 33 años en el PAN, Lupita Medina renunció para encabezar la candidatura a la gubernatura de Zacatecas por el PES, con el que se identificó en principios e ideas.

“Me abordan grupos de la sociedad civil, católicos, evangélicos, cristianos, a favor de la vida, filantrópicos, manifestando que ellos no se ven reflejados en ninguno de los candidatos registrados en ese momento”, dijo.

Luego, Nicolás Castañeda, dirigente del PES, la invitó a participar y, al estudiar la doctrina y postulados del partido, encontró afinidad; por lo que decidió participar en la contienda política; atendiendo la petición de los grupos con lo que se había reunido, pero también consultándolo con su familia.

Dijo que en el PES, “encuentro orden, disciplina, respeto, muchísima apertura, veo personas y compañeros de trabajo que es gente de bien, que desea transformar su entorno y participar”.

Sobre AMLO

Estoy convencida, expresó, de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “ha sido un hombre testarudo que no ha querido escuchar lo que la sociedad necesita; ha sido un hombre autoritario y en ese sentido al país no le ha ido como merece; nos ha fallado a los mexicanos, a esos más de 30 millones que votaron por él, creo que esperaban más del presidente”.

Sin embargo, reconoció que de llegar a ser gobernadora trabajará de manera conjunta con el presidente, sin ideologías, “porque se antepone un bien mayor, que es justamente el bien común de los ciudadanos”.

Reprueba las alianzas

La abandera del Partido Encuentro Solidario recalcó que las alianzas electorales que en esta ocasión encabezan el PRI, PAN y PRD con “Va por México” y Morena, Partido Verde, Panal y PT con “Juntos Haremos Historia” no tienen razón de ser “para querer derrocar al que va enfrente por querer acabar con un actor o partido, tiene que ser una visión mayor”.

Explicó también que su participación en el PES se dio porque este partido compite solo; ya que en dos ocasiones ha sido candidata a la presidencia municipal, una por el PAN y PRD; la otra por PAN, PRD y PT “y la realidad es que cada quien camina a su origen, los de izquierda se van a la izquierda, los de derecha se van a la derecha”.

La pecera

La candidata a gobernadora respondió a 3 cuestionamientos diferentes a sus propuestas, las cuales eligió al azar de “la pecera” que contenía 10 preguntas distintas.

¿Con quién preferiría ir a tomar un café, con Ricardo Monreal o Miguel Alonso?

Con los dos; a mí me gusta aprender de las personas más allá de si tienen algún estigma de corrupción o no. Siempre creo que de cada uno puedes aprender mucho; con ambos me gustaría tomar un café por separado y luego juntos, yo pago.

¿Está usted a favor o en contra de la legalización de las drogas?

Totalmente y plenamente en contra. Mi comentario es por el conocimiento, por lo que se vive al interior de un hogar cuando hay problema de adicciones.

La verdad no solo es un tema de que el libre consumo y de que eso evita que se anden escondiendo. La realidad es que estos temas habrá que preguntárselos a una madre de familia que tiene un hijo que se droga, se vive un infierno al interior del hogar.

¿Considera usted qué se debe castigarse a las mujeres que vandalizan monumentos o negocios en las manifestaciones?

No es que se castigue a la mujer ni se le criminalice por un acto de este tipo, sino que es un tema de justicia que se debe aplicar a quien sea y no es porque sea mujer, porque tenga una afiliación política, porque tenga una religión específica, es un tema de respeto a la ley y nada más.