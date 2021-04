El hermano de Belinda busca ser candidato a diputado federal

CIUDAD DE MÉXICO.- El hermano menor de Belinda, Ignacio Peregrin Schüll, busca ser diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez.

Mediante su cuenta de Instagram, ‘Nacho’, como se le conoce, compartió un video en el que se aprecia su fotografía donde especifica que va por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’; integrada por el Morena, Partido Verde y el PT.

También en sus redes sociales, el hermano de la cantante, compartió una fotografía con la leyenda “A los jóvenes nos toca ahora escribir nuestra propia historia”.

Ante esta situación, Belinda felicitó a su hermano, el empresario de 24 años, con un emotivo mensaje.

Mediante sus redes sociales dio a conocer su orgullo por la candidatura de su Nacho.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!”, escribió Beli en una historia de Instagram.