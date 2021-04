El gobierno, contrato entre dos: Flavio Campos

ZACATECAS.- Flavio Campos Miramontes, candidato a la gubernatura por el partido Paz Para Desarrollar Zacatecas, resaltó entre sus propuestas políticas la creación de la contraloría ciudadana; la economía del conocimiento y la creación de comités de autocuidado vecinal para resolver el problema de la seguridad pública.

Explicó que durante 50 años, más o menos, ha participado entre lo social y lo político, en algunas ocasiones con un perfil bajo, otras en uno medio y algunas veces con protagonismo.

Entre los cargos con más protagonismo, comentó que fue diputado local, secretario de Educación y titular del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos.

Su participación como candidato a gobernador, explicó, se hizo después de un largo proceso en el que primero tenía la intención de invitar a un ciudadano, sin afiliación con el partido Paz Para Desarrollar Zacatecas.

“Invitamos a varios hasta que me dijeron ‘por qué no te postulas tú’. No me había visto al espejo que tengo alguna imagen y una trayectoria suficiente y necesaria de tener los conocimientos para enfrentar esto; hacer una oferta seria”.