David Monreal pide voto masivo en Jerez

JEREZ.- David Monreal aseguró, durante el cierre de campaña de los candidatos del sur de Zacatecas, que “la tercera es la vencida”.

“Sí es posible una nueva sociedad, que sí es posible una nueva gobernanza2 donde priven los principios, los valores y fortaleza de la familia como institución que es lo más preciado de la sociedad,” dijo el candidato a gobernador.

Enfatizó en la importancia de profesionalizar a la población y en su proyecto desarrollará cuatro ejes entre los que destaca el campo zacatecano, en el que demostrará que el campo es solución y no problema.

Sobre la minería, dijo, es una actividad en la que demostrará que se puede generar una cadena económica; que se pueden incluir a personal zacatecano en las necesidades de esta empresa.

También pidió el voto masivo para un triunfo contundente para los candidatos de Morena.

El evento se realizó en el jardín principal de Jerez, donde buscó el compromiso de la población de los municipios que acudieron al cierre de campaña.

En el evento ofreció compromiso, pidió reciprocidad y lealtad a su movimiento.

Pidió apoyo a Humberto Salazar

Sobre el candidato a la presidencia municipal del Pueblo Mágico, Humberto Salazar, dijo es su amigo personal, profesionista y de buen corazón.

Aseguró que en su movimiento son diferentes, agradeció a los asistentes y gritó “no lo olviden, amor con amor se paga”.

En tanto que el candidato a la alcaldía de Jerez respondió que en su campaña encontró efervescencia y una verdadera revolución de la gente porque se avecina la Cuarta Transformación.

Aseguró que se avecina el cambio en la ciudad y en el campo, porque llevará una buena administración para sacar del retraso a Jerez.

Destacó que llevarán una administración honesta con los principios de López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar.

En este cierre de campaña estuvieron los candidatos a diputados locales y federales y aspirantes a las presidencias de Monte Escobedo, Tepetongo y Susticacán.