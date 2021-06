David Monreal concluye su campaña electoral en Plaza de Armas

ZACATECAS.- Ante una Plaza de Armas llena en su totalidad, David Monreal Ávila, candidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos Historia, concluyó su campaña invitando a sus simpatizantes a ejercer de manera responsable su derecho a votar.

Pidió ejercer el voto de manera masiva para los candidatos a diputaciones federales, locales, y a las alcaldías de los municipios, que abanderan a Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México; pues se requiere su apoyo para el beneficio de Zacatecas.

A pesar de la lluvia, la gente se mantuvo firme apoyando al candidato, quien dijo que compensará su apoyo y respaldo con trabajo y dedicación, por el amor y cariño que le tiene a Zacatecas y a su gente.

Reiteró su compromiso con los colectivos que lo respaldaron en esta campaña durante su andar en los municipios del estado; como el de la salud, el magisterial, juvenil, de ciencia y tecnología, al de mujeres, el del campo, de cultura y economía.

Monreal Ávila les pidió que se sumen a la construcción de una nueva política pública y que revisen los decálogos que se propusieron a cada sector para dar solución a los problemas que enfrenta Zacatecas en distintos rubros.

Subrayó que Zacatecas tiene porvenir y un buen futuro; pues el pueblo es quien coadyuvara a la transformación social, entre ellas las mujeres y jóvenes, quienes serán fundamentales para este cambio.

Con la capacidad y convicción de los zacatecanos, se podrán lograr dichos objetivos, añadió.

Pidió a la población que no se olviden los propósitos de este movimiento que busca la distribución justa de los recursos.

David Monreal confió en que no se va a regatear el tiempo para dar paz y tranquilidad a los ciudadanos.

Además, anunció que si el voto le favorece, el mismo seis de junio hablará con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para solicitarle su apoyo y dar solución a las problemáticas que enfrenta el estado.

“Vamos a serenar los municipios del estado. Vamos a darle certidumbre a los jóvenes y a las mujeres, y pedirles que estos próximos días no descansen, no se crean eso de las encuestas aunque no dan un triunfo contundente, esto no se gana hasta que se gana y el triunfo de Zacatecas será el próximo seis de junio”, dijo en su mensaje.