Chávez Padilla inicia su campaña electoral

GUADALUPE.- Julio César Chávez Padilla, dio inicio con la campaña electoral con la que busca la reelección como presidente municipal, en su mensaje dio a conocer 3 de 11 compromisos.

El evento se realizó la noche de este domingo, en el Jardín Juárez en el Centro Histórico de Guadalupe.

“Quiero decirles que uno el trabajo no lo hace solo, hoy no venimos a comprometernos o a ver si podemos; hoy venimos porque ya demostramos que sí pudimos, que sí cambiamos, que sí transformamos a Guadalupe y que con David Monreal vamos a transformar Zacatecas” comentó.

El candidato a la alcaldía explicó que en su campaña propondrá 11 cosas específicas para trabajar en Guadalupe, de las que dio a conocer 3, las demás, dijo, las irá compartiendo a lo largo del proceso electoral.

El primer compromiso, refirió, es solucionar el tema de las tarifas y servicio del agua potable; el segundo, reforzar el sistema de recolección de residuos sólidos, en este tema resaltó que Guadalupe será el primer municipio que recicle la basura.

El tercer, dijo, es reforzar en Guadalupe el sistema de salud, en coordinación con el estado, “vamos a cuidar la vida de todo ser vivo, pero especialmente de los seres humanos, no solamente la vida, sino la salud física, mental y emocional”.

Julio César también comentó que “no tuviera la cara para estar aquí” sino se hubiera opuesto al incremento de la tarifa por el servicio del agua potable.

“No fue fácil decir que no a los intentos de billetazos; no fue sencillo aguantarnos cuando las amenazas llegaban a la familia; pero fue contundente que recibieran un no rotundo al incremento de las tarifas y será contundente que la gente les dé un no rotundo a querer regresar a engañar a la gente”.