El Runrún: Sigue vivo el conflicto en la Fiscalía

Sigue la manifestación, por demanda de aumento salarial. | Foto: Cortesía.

Mientras no se entienda que el problema de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas es de recursos económicos, mismos con los que no cuenta, no tendrá solución y se mantendrá vivo, afectando la correcta marcha de una institución que requiere de una reingeniería institucional, que seguramente estará lista en cuanto termine el conflicto laboral.

La justa demanda de incremento salarial ya rebasó la propia instancia, y ahora se instala en la voluntad política del gobernador del estado, quien deberá autorizar la ampliación presupuestal a través de la Secretaría de Finanzas, para garantizar, de nueva cuenta, la correcta persecución del delito.

La Fiscalía General de Justicia entró en una profunda revisión al interior de sus personal y seguramente las manifestaciones de acoso laboral, que seguramente pueden existir, es un área de oportunidad que debe aprovecha Francisco Murillo Ruiseco para oxigenar algunas áreas que seguramente ya están saturadas de trabajo y con pocos recursos para el desempeño.

Ahora toca al poder ejecutivo entrar a la búsqueda de los recursos que permitan, al igual que las policías municipales, homologar salarios al interior de la fiscalía, para que terminen las diferencias salariales entre quienes hacen lo mismo, y se busque premiar a los que más trabajan en la institución. La decisión está en las manos del gobernador y en la disposición de los recursos del secretario de finanzas.

La legislatura sin acuerdos y sin control

Aunque la oposición sigue siendo el grupo parlamentario de mayoría en la LXIV Legislatura del Estado, las deslealtades están a la orden del día. No hay control, existen demasiados “chismes” y de momento no hay ningún acuerdo entre las fracciones para saber quién se puede quedar con la Presidencia de la Junta de Coordinación Política; la Presidencia de la Comisión de Patrimonio, y lo fundamental, quien presidirá la Mesa Directiva y como consecuencia responderá el segundo informe del titular del Ejecutivo Estatal.

Debemos recordar que está abierto un periodo extraordinario de sesiones para aprobar, según dijeron, los cambios constitucionales en materia electoral local, y cambiar la fórmula de elección de los diputados de representación proporcional, pero al no haber consenso y al no existir condiciones, simplemente mandaron la iniciativa presentada por el ex secretario general de Gobierno Jehú Salas a la congeladora.

El martes va a haber sesión para cancelar ese periodo extraordinario y que se regrese a comisiones el tema que ya es considerado como un fracaso ya que cada fracción tiene su propia agenda.

Entre tantas disputas y falta de política, no debe extrañarnos que nueva cuenta el diputado perredista Enrique Laviada repita como Presidente de la Junta de Coordinación Política. En la Legislatura, ante la falta de acuerdos y trabajo, siguen ahogándose en un caballito de tequila.

Enorme subejercicio en las dependencias gubernamentales

Ahora que ya se publicó el Avance de Gestión Financiera 2023 del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, y como resultado del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto y Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 30 de junio de 2023, se observa que prácticamente todas las dependencias tienen un importante subejercicio al cierre del primer semestre del año.

Sin embargo, hay algunos que no entienden que en la administración pública hay tiempos y plazos y que por eso luego las cosas no cuadran a la hora de solventar auditorías, como el secretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Luis de la Peña, quien debe una explicación racional del proyecto Platabus que está por cumplir dos años de retraso y por supuesto, conocer el proyecto de desarrollo urbano para la entidad.

En cambio, apareció en un foro de Desarrollo Urbano y Derecho a la Ciudad, Capítulo Monterrey, en la capital de Nuevo León. Que bueno que aprenda y se capacite, que bueno que entienda que la única forma de dar resultados es con el conocimiento de la Ley y de la Obra, pero hay que recordarle que aquí tiene varios pendientes y que el IMSS fue muy claro al señalar que 499 empleos que se perdieron en el mes de julio, corresponden a la industria de la construcción y eso debe ser el acicate para los resultados. Seguramente de ahí se pasó a Laredo a la “Fayuca” mientras el Platabus cumple dos años de retraso.

Runrunazos

Ayer dieron la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en el área de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El Rector Rubén Ibarra aprovechó el foro para presentar a los nuevos funcionarios de su administración que le acompañarán en la última etapa de dos años al frente de la institución. También se socializó la documentación de las cargas de trabajo de las unidades académicas, lo que rompe cualquier pretensión de paro del nuevo comité ejecutivo del SPAUAZ. El pleito no lleva a nada.

Regresó de su gira por los Estados Unidos el presidente Municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, seguramente amarró acuerdos políticos con migrantes de cara a las elecciones del 2024. Por lo pronto ayer por la tarde que aterrizó se le vio con un rostro contento y con las pilas recargadas. El que viaja hasta hoy de Utah, a donde visitó el capitolio es el gobernador David Monreal Ávila.