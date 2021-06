El Runrún: Piden a Federación que libere $1,240 millones para Zacatecas

Los secretarios de Educación y Finanzas, Lula de la Rosa y Ricardo Olivares, fueron a la SEP para destrabar la gestión de

1 ,240 millones de pesos que ya están etiquetados para el magisterio en Zacatecas, pero que aún no pueden ejercerse. Rafa Flores, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, está intentando echarles la mano. Hace falta la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el estado pueda acceder a ese monto, pero ahí intervienen intereses de otras entidades que se verían afectadas si Zacatecas logra la gestión. Una de las prioridades de Alejandro Tello antes de cerrar el quinquenio es precisamente que Gobierno Federal libere esa bolsa.

Gobierno de coalición

Va en serio el proyecto de un gobierno coalición que plantea Claudia Anaya. Si la candidata de Va por Zacatecas llegara a ganar en las urnas, tiene previsto integrar un equipo de funcionarios de todos los partidos, no solo del PRI, PAN y PRD. Tendría que haber alguna representación de Morena, PT, PVEM y de los otros partidos rivales a la administración estatal. La idea es compartir la responsabilidad de gobernar, aciertos, errores, desgastes y todo lo que implica. Pero a final de cuentas, la candidatura de La Güerita se debe al respaldo de priístas, panistas y perredistas, así que serían estos, después de todo, los que conformarían la mayoría en el gobierno. La presencia de cuadros de otros partidos sería representativa, similar a las contralorías en las presidencias municipales. En ese escenario, los del partido guinda exigirían la Función Pública, que en estos momentos ocupa Gaby Rodríguez.

Quieren la SCT

David Monreal no tuvo una presentación oficial en la CMIC para dar a conocer sus propuestas, pero en la cámara de constructores se sabe que el candidato de Morena fue a comer con los integrantes del comité directivo en Hacienda del Cobre. Se habría pedido mucha discreción en aquel encuentro en el que David pidió respaldo de los constructores y guardar los teléfonos celulares. Mientras comían, el ingeniero Mario Hernández, vicepresidente de Comunicaciones en la CMIC levantó la mano. “Yo quisiera verme favorecido con la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, dijo sin titubear. No recibió respuesta en ese momento. Ciro del Río también quiere esa delegación. Por eso Jorge Raúl Aguilar, el actual director de la SCT en Zacatecas, está nervioso. No son pocas las quejas contra él. Por cierto, ningún secretario del actual gabinete tendría oportunidad de acomodarse con David. Él no los busca, pero dicen que le llaman. En el D21 hay cuadros que ni siquiera les acaban de abrir la puerta como a Michelle Rivera.

Las estrellas del PES

Vino a Zacatecas el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores, para apoyar a sus candidatos. Evidentemente los estelares son Ulises Mejía en el distrito 1 e Iván de Santiago para la alcaldía de la capital. Este último se pronunció por no privatizar el servicio de recolección de basura y no aumentar los impuestos. En cuanto a Ulises, le apuesta a ser una cara nueva en el Congreso, ya que sus rivales Arnoldo Rodríguez el PRI y el petista Xerardo Ramírez ya han tenido la oportunidad. Y no fueron precisamente los grandes legisladores. Por cierto, se dice que hay un rebelde en el ejército morado, que no va a promover el voto para Lupita Medina a la gubernatura, sino que se irá con Morena. Se trata del constructor Francisco Bañuelos El Ponchado, quien contiende en el distrito local 3.

Runrunazos

Si José Manuel Román agredió a colaboradores del exalcalde de Fresnillo, Pepe Haro, no se le puede cargar el paquete al ayuntamiento. Román trabajó como jefe de Alumbrado Público, pero tuvo algunos desacuerdos con sus compañeros, luego se enfermó de Covid y estuvo en estado crítico, y al final decidió renunciar a la administración. * El PAN estaría en una situación crítica para apoyar la cruzada del Antorcho Ávila en Guadalupe. Una oficina municipal que prácticamente está inactiva y dificultades para conseguir representantes de casilla son preocupaciones en el equipo azul. * El D21 fijó compromisos de austeridad, entre ellos la muy necesaria desaparición de herramientas legislativas, disfrazadas de gastos de representación de diputados locales. Otro mandato, muy acorde a los lineamientos de la 4T, es que nadie gane más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, no se necesita ningún ajuste para cumplir con ello. El tabasqueño tiene un salario bruto de 161 mil pesos mensuales y nadie de la burocracia estatal, al menos oficialmente, se acerca a esa cantidad, por ahora.