El Runrún: Miedo en Luis Moya; discuten estrategias de seguridad

Ayer, entre las charlas que hubo en el Congreso ante el informe del magistrado Arturo Nahle, se discutieron cuestiones referentes al combate a la inseguridad. Un problema que reconocen en la Fiscalía de Justicia es la cifra negra de delitos no denunciados por temor a represalias; otros dicen por la falta de confianza en las autoridades. Y el mismo Nahle está convencido de que se tiene que fomentar la cultura de la denuncia. En estos debates, el fiscal Francisco Murillo trae pique con el diputado Eduardo Rodríguez. Apenas y se pueden ver. Ante la falta de coordinación y de resultados con la Fiscalía, el legislador perredista amenazó con renunciar a la presidencia de la Comisión de Seguridad. Él y otros diputados se han pronunciado por estrategias que faculten acciones de la Fiscalía, independientemente si hay denuncias o no.

Grandes problemas

El caso de Luis Moya no se discutió entre los servidores públicos, pero se sabe que al menos durante los últimos dos meses el municipio tiene graves problemas de inseguridad. Hay miedo entre sus vecinos, quienes califican la situación como muy delicada. Ahí el alcalde Luis Enrique Sánchez requiere gran apoyo de la Federación y el estado. La Guardia Nacional patrulló un tiempo, pero su presencia no fue constante.

En trámite

El empresario y exalcalde Cuauhtémoc Calderón tiene pendiente su permiso de venta de alcohol para el bar La Taberna, en Avenida Universidad, en la capital. Supuestamente, es un tema que ya está arreglando Cuauhtémoc, pese a diferencias que ha tenido con el gobierno de Ulises Mejía. El tema de los permisos para venta de alcoholes en la capital se fue pausando porque eran asuntos que traía el regidor Goyo Sandoval, quien lamentablemente falleció el mes pasado, a causa de complicaciones por el Coronavirus. Calderón habría estado pagando solo permisos provisionales, pero ahora mismo carece de uno vigente.

Lucha por la reactivación

Le ha sufrido Eduardo Yarto en impulsar estrategias para reactivar el turismo en el estado. La pandemia le pegó duro al secretario de Turismo y hubo meses en los que solo se presentó un par de veces en las oficinas. Del 26 al 29 de noviembre se celebrará el tianguis turístico de Pueblos Mágicos en San Luis Potosí; los ayuntamientos zacatecanos que tienen este nombramiento (Guadalupe, Sombrerete, Nochistlán, Pinos y Teúl de González Ortega) mandarían representantes para rescatar alguna estrategia de promoción, junto a Yarto.

Ayuda a Tlaltenango

El gobierno de Tello envió a Tlaltenango al subsecretario Érick Muñoz, y a Nano Maldonado de la SAMA para que ayudaran al alcalde Miguel Varela con el problema del relleno sanitario de la comunidad Cicacalco, cuyos vecinos piden clausurar. Varela asegura que no cederá a presiones, pero los tlaltenanguenses de algunas comunidades son bravos. Los comuneros han doblado hasta a la Comisión de Derechos Humanos de Luz Domínguez. Cuando el organismo quiso defender a una señora que le negaban el suministro de agua, los pobladores impusieron su voluntad “por usos y costumbres”. Mientras tanto, el alcalde Varela y el diputado Lupe Correa aprovecharon a Maldonado para supervisar obras de agua y alcantarillado, en la que el estado y Conagua invirtieron unos 15 millones de pesos.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que Jazmín Reveles Pasillas, quien aspira a ser consejera electoral del IEEZ, tiene varias quejas ante la Derechos Humanos. Reveles es directora de Organización y partidos políticos en el IEEZ y ha sido denunciada por supuestos actos de prepotencia y abuso de autoridad con sus compañeras. * Dicen que la llegada de Enrique Flores a la Secampo será lejana en tanto no haya definiciones en el PRI con la candidatura a la gubernatura. El exalcalde de Guadalupe se siente respaldado por el bonillismo, pero en tanto no le den luz verde a Fito Bonilla no habría condiciones para mandar a Enrique a la secretaría. * Manuel Navarro, coordinador del IZEA en Fresnillo, no desiste en operar para su jefe Carlos Peña. La semana pasada anduvo haciendo llamadas para que apoyaran al de Río Grande en las encuestas. * Se están convenciendo en el PRD de impulsar un proceso de unificación de tribus, ante la única carta que tienen para el 2021: Miguel Torres. Camerino Márquez, Arturo Ortiz Méndez y hasta Juan Mendoza ven que el de Villanueva es quien pone al partido en las negociaciones. * El catedrático de Derecho en la UAZ, Omarcito Castañeda, fue suspendido por las acusaciones de presunto fraude a estudiantes. Y muy pronto salió una lista de al menos cinco nuevos recomendados, listos para engrosar la nómina de la unidad académica. Anticipan que al menos la plaza de Omarcito quedaría libre.