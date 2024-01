El Runrún: Los despidos de Aptiv II

Las plantas de Fresnillo indemnizaron a 614 trabajadores. | Foto: Cortesía.

La empresa maquiladora Aptiv dejó sin empleo a 614 trabajadores en sus plantas establecidas en Fresnillo y, aunque no se explicó la medida, es debido a que a últimas fechas la mayoría de las empresas automotrices han cancelado contratos para comprarles los productos que fabrican para el sector, vía maquila, y se está reflejando en recortes masivos de personal.

La baja en venta de automóviles, no sólo en México sino en todo el mundo, ha provocado una crisis en las maquiladoras productoras de aditamentos para diversos modelos de vehículos, principalmente los fabricados por compañías asiáticas, y en el caso de Aptiv, la automotriz Toyota dejó de comprarles arneses y otras piezas y las repercusiones están siendo severas en Zacatecas, y aunque dicen que no se van de la entidad, no está definida la continuación de sus operaciones en esta Zacatecas.

La caída de la venta de automóviles último modelo a niveles impredecibles es todavía consecuencia de la pandemia del COVID-19, de acuerdo con la valoración de ejecutivos de agencias automovilísticas, y en este contexto, el viernes último, en la planta II de Aptiv, fueron indemnizados 614 trabajadores en cada uno de los dos turnos que trabajaban en esa empresa.

Sin previo aviso y sin tomar en cuenta sus derechos laborales, en la mayoría de los casos. No se les dio ninguna explicación, ni tampoco fueron atendidos por ninguna autoridad laboral estatal, de acuerdo con el testimonio de algunos afectados. Las cinco plantas del corporativo estadounidense ubicadas a nivel estatal, durante 2023 sumaban 18 mil 500 trabajadores, lo que la coloca como la empresa con más empleos formales en Zacatecas.

El anuncio del despido, paradójicamente se da cuando las acciones de la compañía subieron 1.80% al cierre de la jornada en la bolsa de valores de Nueva York, donde cotiza esta empresa transnacional que tiene presencia en 48 países y que sólo en Zacatecas cuenta con cinco plantas. Duro el panorama de más de 600 familias en la entidad.

Posición de la empresa

La responsable de comunicación social en Aptiv México, Cecilia Guerrero Ortiz, en un comunicado de prensa, expuso que: “Estamos reduciendo nuestra fuerza laboral de la planta Fresnillo 2 y 3 para alinearnos al volumen de producción actual, además de que el ciclo productivo de algunos de nuestros productos ya finalizó…

…Si bien estas decisiones no son fáciles, son necesarias para preservar las operaciones de Aptiv a largo plazo y las decenas de miles de empleos que brindamos en México”. “Como siempre, Aptiv actuará estrictamente en cumplimiento de las leyes y regulaciones laborales de México durante el proceso”. No existen, por el momento, planes para habilitar nuevas líneas de producción de arneses que suplan a las que se dieron de baja.

El Gobierno ausente en los despidos laborales

Desde el comienzo de su gestión, el gobierno de David Monreal Ávila se enfrenta a un problema que él mismo creó: el desempleo.

Debido a su extrema dependencia respecto a los recursos del gobierno federal, la crisis global golpea con más fuerza a Zacatecas que a otros Estados del país. De hecho, Zacatecas atraviesa la peor recesión de los últimos 15 años, y a diferencia de la crisis por la pandemia, la actual asume la forma de una crisis económica con consecuencias sociales muy negativas.

A pesar de lo que diga Rodrigo Castañeda Miranda, la recesión actual exige adoptar un plan comprometido y audaz para reactivar la economía. Pero también es necesario resolver problemas estructurales. El registro de las bajas tasas de crecimiento, obligan a implementar una serie de acciones en las que el gobierno estatal ha mostrado una verdadera incompetencia y que llevan al gobierno de David Monreal a presentar los peores números en materia económica.

Lo que hoy se observa son 614 nuevos desempleados que requieren de políticas y acciones urgentes. Medidas de contención que generan una dinámica superior y que orienten a sumar esfuerzos junto a las grandes empresas a fortalecer las estructuras económicas.

El Gobierno del estado, particularmente la Secretaría de Economía está dejando solos a los zacatecanos y no existe una medida que contenga la ola de despidos y cierres empresariales. Todo parece estar enfocado a resolver el problema de la violencia y la inseguridad y se han olvidado de que la gente necesita estabilidad en el empleo y medidas de contención de las políticas industriales volátiles como lo representan las empresas transnacionales.

Crisis en las políticas económicas

Hasta el momento, el gobierno de David Monreal Ávila solo ha podido desarrollar una estrategia de reactivación económica muy limitada. Mientras aumentan los temores de la población por su futuro, la estabilidad de su trabajo y la inflación, el gobierno, con mirada economicista, insiste, al igual en confirmar la estabilidad de la economía estatal, aunque los hechos advierten otra cosa.

Si los efectos económicos y sociales de la crisis no se controlan de forma rápida y sostenida, el riesgo de inestabilidad social crecerá, y Zacatecas podría enfrentar en el futuro cercano nuevos problemas sociales, que amenazan los débiles pilares del poder. El Fracaso que enfrenta el secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, se hace patente en este momento y el gobernador debe reconsiderar su permanencia en la toma de las decisiones.

Las disputas en MORENA y el derecho de veto

El retraso en la publicación de los nombres de los candidatos de Morena al Senado de la República no es porque no haya acuerdos, sino que la dirigencia nacional del partido no encuentra la forma de procesar las decisiones que ha tomado el presidente López Obrador y dar salida a todos los interesados en alcanzar las candidaturas.

Por una lado el compromiso de Andrés Manuel López Obrador con Saúl Monreal Ávila es muy conocido, por eso el de Fresnillo parece que ya no tiene problema, no así en el a definición de la fórmula femenina, donde si hay serios problemas porque por una lado la petista Geovanna Bañuelos reclama la posición de su partido, y por el otro, la posición del gobernador de imponer candidata llevó a tal extremo la definición que el derecho de veto se impone, y podría haber una tercera candidata.

En este escenario, si las cosas caminan como se anuncian, en forma extraoficial, Geovanna Bañuelos sería, otra vez, candidata plurinominal al Senador de la República por el partido del Trabajo, lo mismo que la ex delegada de los programas sociales en Zacatecas, lo que dejaría abierta la puerta para que la mancuerna en la fórmula de mayoría, la integre la también senadora Soledad Luévano Cantú, en un hecho muy sorpresivo. El derecho de veto se impone en todos los frentes.

Candidaturas de la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas”

A pesar de que ya se siente candidato a la diputación federal por el primer distrito electoral federal, el alcalde de Sombrerete no la tiene segura, ya que aún está en la mesa de la negociación la posible candidatura de la secretaria del sindicato de salud, Norma Castorena Berrelleza, quien llevó a la mesa nacional de la coalición, su postura de buscar que le respeten su representatividad y el combativo esfuerzo que ha hecho en favor de los trabajadores sanitarios.

La lideresa sindical, quien es secretaria general del PRI en la entidad, no tiene la mínima intención de bajar los brazos y aceptar cualquier imposición, incluso ya escucha voces de otros institutos políticos y no se descarta que si no respetan los acuerdos por lo que llegó a la secretaría general de Comité Estatal del PRI, abandonaría al tricolor para abanderar otro proyecto político que sí reconozca su esfuerzo y representatividad.

Norma Castorena Berrelleza reclama la primera posición plurinominal al congreso local, pero está dispuesta a participar como candidata a diputada federal por el distrito de su natal Fresnillo, siempre y cuando en el Partido Revolucionario Institucional le reconozcan su representatividad. Muchas voces dicen que el PRI estaría a punto de perder a uno de sus mejores cuadros por respaldar a un mal administrador y deudor municipal como el alcalde de Sombrerete.

Runrunazos

Personal del séptimo Regimiento Blindado de Reconocimiento arribó desde Puebla para desplegarse en municipios de Zacatecas, a fin de apoyar en labores de seguridad. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la quinta Región Militar y undécima Zona Militar. La misión principal de estas actividades es fortalecer el Estado de Derecho y colaborar con las autoridades locales de los tres órdenes de gobierno. Esto mediante actividades de disuasión, prevención, patrullajes y el establecimiento de puestos militares de seguridad y proximidad y acercamiento social.