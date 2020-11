El Runrún: Le arruinan fiesta a expresidente del PRI

Pedro de León estaría en EU

Rescata Jehú Salas a Jason Barker; se lo enjaretan a Roberto Luévano

Embajador monrealista llega a Morena estatal

Este fin de semana hubo una boda en Finca Santa de Guadalupe. La familia del expresidente del PRI, Felipe Ramírez Chávez, andaba de fiesta, pero les cayeron inspectores del ayuntamiento y arruinaron la pachanga. Recriminaron que en estos tiempos de alerta por el Covid-19, no hay lugar para celebraciones masivas, al menos por ahora. Y es un discurso en el que el mismo gobernador Tello ha insistido. Por eso las restricciones en los horarios y fines de semana en la venta de alcohol. La fiesta no superaba los 70 asistentes. La boda habría sido de una hija de Felipe. El exdiputado solo invitó a unos pocos de sus más cercanos. No era un evento político, sino familiar, pero no faltaron los morenistas que recriminaron la osadía de organizar la fiesta cuando se han intensificado las medidas contra el Coronavirus. Cuenta la leyenda que no faltaron supuestos ofrecimientos para que la fiesta pudiera continuar.

Preocupados

Más de uno está preocupado por cómo avanzas las investigaciones para castigar a aquellos involucrados en la estafa maestra. El miedo se intensificó con la orden de aprehensión contra Pedro de León Mojarro. Se dice que el excoordinador de delegaciones de la Sedesol ya está en Texas, Estados Unidos; otros dicen que hasta pudiera estar en Tepechitlán o la Ciudad de México. Entre sus cercanos anticipan que Pedro aún busca mecanismos legales que lo ayuden a librarla.

En el caso de la UAZ, un testigo clave sería el exrector Armando Silva Cháirez, quien se dejó embarrar en los enjuagues para desviar millones de pesos en operaciones simuladas. Siguen teniendo en la mira a Nicolás Castañeda.

La semana pasada el actual rector, Antonio Guzmán, anduvo en la Ciudad de México, supuestamente para hacer la tradicional gestión de recursos para el cierre de año, pero cuenta la leyenda que también anduvo para ver detalles relacionados con las investigaciones acerca de la estafa maestra.

Acapara reunión

Generó algunos reclamos la reunión que Gerardo Casanova, regidor de Guadalupe, tuvo en La Condesa con Fito Bonilla y la senadora Claudia Anaya. Hubo “liderazgos” como Osvaldo Ávila, Petra García, Fredy Barajas y otros que fueron excluidos, supuestamente para que Casanova se quedara con todo el crédito de la organización. Otros más prudentes reconocen que Bonilla está teniendo reuniones con todos los sectores y a nadie se le excluye. Tampoco faltaron críticas del D21 hacia Casanova por la asistencia masiva al evento en tiempos de pandemia.

“El gran fichaje”

Al secretario de Economía, Carlos Bárcena, le costó trabajo deshacerse “del indeseable”. Pero ni las observaciones de la auditoría ni la supuesta creación de una empresa para hacer negocios en el trienio 2013-2016 de Fresnillo impidieron que Robert Jason Barker Mestas regresara al servicio público. Como servidor público era tan gandalla que le encontraron dinero de unas becas en su cuenta de cheques. El responsable de la secretaría que le dio “asilo” al cuestionado exfuncionario municipal es Jehú Salas Dávila. El muchacho de Sombrerete volverá a provocar al diputado Omar Carrera con la contratación de Jason, a quien más tarde le enjaretaron a la Secretaría de Desarrollo Social. Ahí Barker supuestamente presume actividad en la asociación Rompiendo Límites. Para el legislador Omar, Barker debería estar en la cárcel, y en la misma Secretaría General de Gobierno nadie está convencido de que haya sido un gran refuerzo, por eso entre más escondido esté, mejor. Hace un par de años, Barker se llevó más de 200 mil pesos de finiquito cuando lo echaron de la Secretaría de Economía. Hoy está de nuevo cobrando en la nómina gubernamental, primero como director de Divulgación y Vinculación en la General de Gobierno, y ahora como asistente en la Sedesol.

“El equipazo”

Además de Barker, hay perfiles que hacen de la Secretaría de General de Gobierno “un equipazo”, y que generan lamentos y berrinches por parte de los priístas que no son tomados en cuenta. Dicen que un cuadro que baja los estándares en la secretaría es el exlíder cenecista Édgar Rivera Cornejo. Poco se sabe de su chamba como funcionario público, pero sí se conoce mucho de su absurda promoción para participar en el proceso del 2021. Es evidente que solo quiere dividir la votación, sabiendo que no hay manera de que gane una elección.

Por cierto, se supo que el coordinador de proyectos estratégicos de la Secretaría General de Gobierno, Ricardo de la Torre, regresó de un castigo que le impuso la Función Pública. Lo habrían embarrado en un tema de compras en el que habrían detectado irregularidades. Por eso estuvo suspendido un tiempo.

Revés a Julio César

Un juzgado federal otorgó un amparo al profe José Luis Mejía, acusado de “dobletear” en las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe. Cuando le notificaron las observaciones, el profe inclinó su lealtad hacia Ulises Mejía y hasta la fecha está como funcionario en la Joya de la Corona. Pero en Guadalupe, el alcalde Julio César Chávez, el contralor Julio Nava y el tesorero Alejandro Zapata estaban aferrados a que José Luis resarciera dinero que, dicen ellos, cobró indebidamente. El acusado alega que hacía su chamba en los dos lados, hasta que lo corrieron en Guadalupe. Para su suerte, el grupo Indeco ya no lo podrá obligar a que devuelva dinero, como quieren hacer con otros exfuncionarios.

Los Históricos en guardia

El Comité Nacional de Morena mandará al senador Alejandro Peña como delegado político para el proceso electoral 2021. El anuncio no le hace gracia al clan de Los Históricos. Se sabe que el senador viene a defender los intereses del monrealismo. El dirigente estatal del partido, Fernando Arteaga, será la víctima. Alejandro Peña es cercano al senador Ricardo Monreal y anticipan que tiene la encomienda de impulsar candidaturas a los cuadros cercanos al proyecto del D21. En el gobierno de Ulises Mejía en la capital tampoco cayó muy bien la noticia del “nuevo embajador” del comité nacional.

La paridad de género

La senadora Geovanna Bañuelos le sigue apostando al tema de la equidad de género para colarse como candidata a las gubernatura. Pero si así se determinara, la postulación no se le daría en automático sin que algunos perfiles trataran de competirle, entre ellos la diputada federal Mirna Maldonado o no se descarta la postulación de una externa. En el PRI hay quienes celebran que en los municipios y distritos locales en los que fueron vapuleados por Morena, al menos podrían postular varones, porque se supone que ahí tienen menos posibilidades de triunfo.

Fuera de los negocios

Cuando Eduardo Yarto desempacó en la Secretaría de Turismo en Zacatecas, reportó tener participación en tres empresas: Destinos y Experiencias SA de CV, Colombo Consultores y Turiespacio; todas con domicilio en Campos Eliseos, Polanco, en la Ciudad de México. Pero para que no lo anden grillando, el funcionario declaró que mientras esté en la Secturz no tendrá participación en esas empresas; su hermano Tony Yarto fue quien quedó a cargo. En la última declaración anual que presentó Eduardo, reportó ingresos netos de 1 millón 30 mil pesos por su cargo en Gobierno del Estado, más 5 mil 200 de regalías. Por cierto, hay quejas de algunos alcaldes contra Yarto por el abandono y falta de atención que tiene en los municipios.

Eran consentidos en la Función Pública

En la Secretaría de la Función Pública había un par de funcionarios que estaba cobrando cantidades por encima de lo que les correspondía en el tabulador. Pero según datos de la coordinación administrativa, esa situación ya se corrigió desde el año pasado. Los dos consentidos en la secretaría eran José Manuel El Moner Peña Badillo, hermano de Carlitos Peña, y Ana María Rodríguez Sosa, a quienes ya se les “regularizaron” sus percepciones. Esos habrían sido del grupo de los consentidos del inicio del quinquenio.

La alianza va

Independientemente de los acuerdos y acomodos, el presidente de Villanueva, Miguel Torres, reconocería que lo más probable es que la alianza PRI-PAN-PRD sí vaya. Después de todo, lo que ha unido a Fito Bonilla, la dirigente del PAN, Noemí Luna, y los demás actores de la megalianza es fortalecer el frente de Todos Unidos Contra Morena (Tucom) y frenar la influencia de la 4T. Generó en gobierno estatal y ayuntamientos desilusión y coraje “la traición” de diputados federales como Samuel Herrera, Óscar Novella y Femat, entre otros, por sacrificarle presupuesto a Zacatecas con tal de complacer al presidente AMLO.

Runrunazos

Al alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, se la ha perdido el respeto en el cabildo. Cada vez son más los ediles que le reprochan hasta por llegar tarde a las sesiones y por el abandono que tiene en algunas áreas de la presidencia, principalmente en Seguridad Pública. * El próximo martes habrá una reunión entre el secretario de Administración, Víctor Rentería; Arnoldo Rodríguez y otros aspirantes priístas en la capital. Aunque se determine que el siglado para la capital sea para el PAN, no descartan que pudiera entrar como externo un perfil ajeno a los azules. * El liderazgo de los comerciantes del Centro Histórico de la capital ya no está en manos de Álvaro Zaldívar, sino de Lulú Velasco. Esta comerciante ha recriminado falta de apoyos por parte del Gobierno del Estado. *”Nunca habíamos hecho tanto dinero”, es la frase que indignó al diputado Raúl Ulloa por los cobros desmedidos en algunos hospitales, ante la emergencia del Coronavirus.