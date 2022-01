El Runrún: La primera huelga del quinquenio

Los CECYTEZ están a punto de explotar. Si no hay ningún acuerdo previo, para el próximo lunes 31 de enero estallará la huelga en los colegios. Los sindicalizados dicen que su líder Lucio Mendoza está furioso porque la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, no lo ha pelado. Los profesores se sienten ninguneados y anticipan que es poco probable que en una reunión programada para el próximo viernes, los convenzan de no ir a huelga. Tardó mucho la Secretaría de Educación en al menos dialogar con los inconformes. Lucio está exigiendo promociones pendientes para el profesorado y una revisión al contrato colectivo de trabajo, entre otros beneficios para la parte sindical. Pero hay quien dice que Lucio tiene puesto el ojo en la Dirección General de los colegios para al menos meter su cuchara y el nombramiento sea negociado con él. De cualquier forma, la Seduzac está exponiendo al gobierno de David Monreal a la primera huelga del quinquenio. Y no se puede decir que la dependencia hizo los grandes esfuerzos para evitarlo.

Bono solidario

Desde antes de la pandemia Zacatecas ya andaba mal en su economía. Citan en la Coparmex que “entre 2015 y 2019, la economía estatal decreció, en promedio, 0.6% por año, mientras que la economía nacional creció, en promedio 2%”. Por eso José Medina y Antonio Sánchez, líderes nacional y local de la Coparmex, pidieron a Gaby Pinedo y Rodrigo Castañeda, secretarios de Gobierno y Economía, que Gobierno del Estado otorgue un bono solidario, consistente en un subsidio para el pago de tres meses de los trabajadores, a cambio de que los patrones se comprometan a no despedirlos en al menos seis meses, además de créditos desde los 25 mil a los 250 mil pesos. Gabriela y Rodrigo no dijeron ni sí ni no. Se espera que tengan una reunión de forma presencial para darles el veredicto. Ante la crisis de la pandemia, el Ayuntamiento de Zacatecas ya aprobó un plan de créditos para la capital. Pero resulta que mientras se van preparando la entrega de estos préstamos, una parte de los funcionarios está ocupado en recuperar otros créditos que en su momento otorgó el exalcalde Ulises Mejía.

Vendría relevo

Pidió licencia el diputado local de Morena, Víctor Humberto de la Torre. Supuestamente, iría a ocupar la dirección del DIF estatal, en relevo de Elisa Ramos. Antes de David fuera gobernador Víctor Humberto ya era su “repartidor oficial”, o al menos uno de ellos. Acostumbrado a entregar cobijas, despensas y playeras, cumple con uno de los requisitos de los que se esperan en la dependencia. Ayer todavía Elisa Ramos se presentó en las oficinas por La Encantada, pero de unos días para acá ya no participa en las giras y pareciera ser que tiene limitado su protagonismo. Desde hace semanas se especula sobre su salida. Por ahora todo indica que Víctor Humberto saldrá multipremiado. Por un lado, no pierde la diputación porque queda en manos de su suplente y compañero y cercanísimo Nieves Medellín, y por el otro estará ganando un espacio en el Poder Ejecutivo.

Viene reforma en el TSJEZ

Hoy después de las 11 de la mañana, cuando el magistrado presidente Arturo Nahle rinda su informe de labores en el Tribunal Superior de Justicia, tocaría el tema de una reforma administrativa, que implicaría ajustes administrativos en materia de austeridad. En pocas palabras, la intención es gastar menos. La Nueva Gobernanza atribuye esa política a un acuerdo con David Monreal para sujetarse a esas ya muy cantadas medidas de austeridad, tomadas como una de las banderas del presidente López Obrador y la 4T.

¿Aliados?

Xerardo Ramírez no fue el único diputado de la 4T que faltó a la reunión de este lunes con Gaby Pinedo. Tampoco estuvieron Priscila Benítez ni Susana Barragán. Xerardo quiere dar el mensaje de que sigue enlistado en la 4T y continúa siendo aliado del gobernador. Alega que no se aleja de la Nueva Gobernanza, sino de prácticas de imposición que se quieren aplicar en la Legislatura. El problema de Xerardo es que promovió la resurección de las herramientas legislativas, y eso puede tomarse como un desafío en contra del mismo David Monreal. Permitir que los legisladores vuelvan a manejar dinero “para ayudas sociales” o “asesorías” es como darle barra libre a un alcohólico.

Runrunazos

En estos momentos, la mayoría de créditos para vivienda que están saliendo son mediante el Fovissste. Roberto Ornelas del Infonavit tiene pocas solicitudes que despachar. Era de esperarse. Con los trancazos que la pandemia del Covid le da a la economía, muchos trabajadores de la iniciativa privada temen endeudarse porque lamentablemente no tienen la certeza de que se mantengan sus fuentes laborales. **No faltaron los reproches al alcalde de Santa María de la Paz, *José Manuel González, por no solo permitir la instalación de juegos en la plaza principal, sino que invitó a que fueran gratis. Sería una buena noticia si no estuviéramos en tiempos del Coronavirus. A ver si el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo, o alguien más del gabinete le responde al edil.