El Runrún: La elección del Presidente del Tribunal Superior de Justicia

Martha Elena Berumen Navarro, no desea ser considerada para la Presidencia del TSJEZ | Foto: Cortesía.

La Fracción Segunda del Artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado es muy clara, dice a la letra: “Elegir a su presidenta o presidente, mediante escrutinio secreto, el primer día hábil del mes de febrero de cada cuatro años”, por lo el primer día del siguiente mes debe rendir protesta el sucesor de Arturo Nahle García, sin embargo, por las fechas, sólo será electo con el voto de siete magistrados y cuatro magistradas, debido a que un día antes, termina el plazo de 14 años de los abogados María Carrillo Redín y Jorge Ovalle Bernal.

Cuando ya parecía que una mujer pudiera ser la nueva magistrada presidenta, el gozo se vino al pozo, porque la más aventajada en las preferencias, Martha Elena Berumen Navarro, ha expresado, en privado, que no desea ser considerada para la Presidencia, por razones de orden personal, por lo que ahora la opción se reduce prácticamente a tres posibles relevos que ya están más que apuntados.

Juan Antonio Ortega Aparicio, Carlos Villegas Márquez y Edgar López Pérez comenzaron el trabajo de convencimiento de sus compañeros para tratar de tener la mayoría de votos que los convierta en Presidente del Poder Judicial del Estado. Los tres aspirantes ya tuvieron encuentros con altos funcionarios del Poder Ejecutivo y se busca que el consenso se imponga, vamos a ver quién de los tres tiene la onza que genere confianza para lograr un poder autónomo e independiente como hasta ahora.

Voces al interior del Poder Judicial sostienen que Juan Antonio Ortega Aparicio es quien voluntades logra de los aspirantes, por lo que si no hay consenso y se tiene que ir a una votación, pudiera tener la mayoría de los máximos juzgadores de la entidad. Justo en once días habrá nuevo Presidente y sólo con el voto de once magistrados.

Tribunal Superior de Justicia incompleto

Cuando faltan diez naturales para que termine el plazo de 14 años de los magistrados María Isabel Carrillo Redín y Jorge Ovalle Beltrán, todo parece indicar que al arrancar febrero, el Tribunal Superior de Justicia quedará incompleto, ya que a la fecha el mandatario estatal no ha integrado las ternas con los nombres propuestos para ocupar las vacantes y mucho menos se observa que antes del primero de febrero, se pueda convocar a un periodo extraordinario de sesiones por parte de la legislatura para nombrar a las nuevas juzgadoras.

Hay que recordar que para nombrar a los Magistrados, el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado señala que el Gobernador del Estado someterá una terna a consideración de la Legislatura, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará a quien deba cubrir la vacante y se hará con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días.

Si los diputados no resuelven dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. Por lo tanto las dudas crecen y el tiempo se agota, quedan sólo diez días para presentar las ternas.

Dos ternas de mujeres

Debido a como queda la integración con siete hombres y cuatro mujeres, por cuestiones de la paridad, señala en el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado, el gobernador debe enviar las ternas con tres mujeres cada una, lo que al momento de la elección equilibrará el número y volverá paritaria la integración quedando siete hombres y seis mujeres.

Sólo así se devolverá la paridad a la integración, pensando en que el pleno, integrado con los 13 magistrados, además del Presidente, tendría seis hombres y seis mujeres, y ya no violaría el 90 constitucional y el tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Podría haber Magistrade en Zacatecas

Sin embargo, en medio de toda la polémica armada dentro de la sucesión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y luego de la intensa polémica generada con la reciente muerte de le primer Magistrade en el estado de Aguascalientes, Zacatecas podría dar un paso en esa dirección, y el gobernador David Monreal Ávila podría dar la sorpresa de que en una de las ternas podría integrarse le primer Magistrade de la historia del Poder Judicial.

Esta posibilidad ha comenzado a generar muchas especulaciones entre las juezas que ya buscan la manera de ser consideradas en las ternas y abre una discusión adicional entre el personal de los juzgados, por lo pronto todo queda como mera posibilidad y las apuestas comienzan.

Las candidaturas de la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas”

Prácticamente quedó integrada la fórmula de candidatos al Senado de la coalición del PRI, PAN y PRD, que ya preparan, en cuanto los tiempos así lo permitan, la campaña para tratar de ganar los votos que los lleven a la Cámara Alta en nuestro país.

Claudia Anaya Mota será la propuesta del PRI en la primera fórmula y Miguel Torres Rosales será la segunda fórmula propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, y finalmente lograron amarrar que los cuatro distritos electorales federales se consideren dentro de la coalición, por lo que sólo habrá un candidato de los tres partidos en cada uno de ellos.

El acuerdo alcanzado es que los distritos uno de Fresnillo y cuatro de Guadalupe le corresponde la candidatura al Partido Revolucionario Institucional; el dos de Jerez al Partido Acción Nacional y el tres de la capital al Partido de la Revolución Democrática, y ya se preparan los posibles candidatos, donde excepto Fresnillo, prácticamente estaría definido el nombre y género, por lo que Guadalupe sería para Carolina Dávila, el dos de Jerez posible se incorpore a una mujer blanquiazul y en el tercero de la capital ya se prepara Enrique Laviada Cirerol.

El distrito de Fresnillo en duda

El único que deja dudas es el distrito uno de Fresnillo donde ya se maneja el nombre del alcalde con licencia de Sombrerete, Alan Murillo, quien podría ser el candidato de la coalición, siempre y cuando acepte que la diputada Karla Valdez sea la candidata a la Presidencia Municipal de su natal Sombrerete, de lo contrario, suena el nombre de Adolfo Bonilla Gómez, quien si quiere ser candidato a gobernador en el 2027, tendría que buscar los votos del primer distrito.

Después de que este fin de semana quede listo el panorama de candidaturas federales, sigue la mesa política de la coalición para buscar los acuerdos en los principales municipios y distritos locales, y en ese rubro el municipio de la capital ya prácticamente tiene todo arreglado, donde el candidato a alcalde, será Miguel Varela Pinedo, propuesto por el PAN, Cuauhtémoc Calderón Galván sería el candidato a diputado del primer distrito y Alejandrina Varela, sería la candidata a diputada del segundo distrito.

Para el caso de Guadalupe, el acuerdo de las dirigencias nacionales de los tres partidos es que el candidato a Presidente Municipal sea Roberto Luévano Ruiz, quien llevaría como acompañantes a las diputaciones locales, a Priscila Benítez Sánchez del PRD y Tere García del PAN, mientras que el tercer distrito en disputa quedaría para Osvaldo Ávila Tiscareño. Falta mucho por ver.

Norma Julieta del Río denunció amenazas

La comisionada Norma Julieta del Río denunció, durante la sesión pública del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ser víctima de persecución política y acoso en su contra por parte del Órgano Interno de Control del organismo autónomo.

Denunciar públicamente ante el Pleno y a la opinión pública que es blanco de acoso y persecución política por parte del Órgano Interno de Control de esta institución, específicamente tiene nombre y apellido Alma Patricia Sam Carbajal. Ante esta situación, Norma Julieta del Río señaló que, si le llega a pasar algo a ella, a su familia o a alguien de su círculo cercano, responsabiliza a Alma Patricia Sam Carbajal.

Durante la denuncia, del Río Venegas señaló que, luego de que hiciera declaraciones en la sesión pública del 10 de diciembre, instando a defender las auditorías, denunciar la corrupción, así como las peticiones del personal del INAI y entregar carpetas a la Auditoría Superior de la Federación, comenzó una persecución personal. Quiere decir que la controversia sostenida con el Presidente López Obrador tendrá serias repercusiones, por lo pronto la zacatecana no se siente segura.

Runrunazos

Durante la Visita del Presidente López Obrador esta mañana, habrá anuncios importantes en materia de bienestar y salud. La evaluación servirá para saber si el inquilino de Palacio Nacional inyectará más recursos a Zacatecas en los últimos ocho meses de su gestión. Y en medio de esa visita, no se descarta que ponga orden en MORENA y decida a los candidatos a senadores.