El Runrún: La ambiciosa Agenda de Paz para el 2024

Declararon “2024 año de la paz”. | Foto: Cortesía.

Muchos dirán que lo presentado ayer es una Agenda muy ambiciosa para concretar el regreso de la Paz a Zacatecas. Que existen muchas áreas que se debe atacar y que están pendientes, pero por algo se debe comenzar, y si bien es cierto, todo lo planteado es algo que se ya se hace, es necesario que algunas se socialicen y se informen, porque aquello que se hace y no se informa, es como si no existiera.

Con los resultados informados, queda claro que las fuerzas de seguridad están haciendo su trabajo; que las fuerzas armadas colaboran de manera eficaz en el combate frontal a la delincuencia y hacen tareas de labor social; la Fiscalía General de Justicia hace lo que le corresponde y alcanza con el raquítico presupuesto con el que cuenta.

En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal e incluso la persistencia de añejos conflictos intercomunitarios y vecinales.

Esta complicación dificulta la comprensión misma del problema y lleva a una discusión en la que se entremezclan y confunden los conceptos de seguridad interior y pública, la prevención, la criminalidad, el estado de derecho y la “paz interior” mencionada en forma recurrente.

Ante semejante complejidad se debe dejar de lado la fantasía de que es posible superar la circunstancia de inseguridad y violencia mediante soluciones únicas y unidimensionales y se deben formular nuevos paradigmas de seguridad que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores.

Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y, necesariamente, radicales, en el sentido de que deben ir dirigidas a la raíz de la aguda crisis que enfrenta el Estado en estas materias y que sólo faltó poner alcances y tiempos, por lo demás, queda el beneficio de la duda y ahora sólo esperar en cuánto tiempo la sociedad se sentirá segura. Sólo eso faltó, poner fechas, alcances y tiempos.

Espionaje en la Secretaría de Educación

Para dar ejemplo de que se va a devolver la paz a los zacatecanos, las autoridades estatales deben de inmediato intervenir en la Secretaría de Educación, donde esta misma semana fue detectado un programa de espionaje cibernético, no se sabe si para espiar y escuchar a los adversarios políticos o a todos los trabajadores de la dependencia, pero es un programa que fue instalado en una buena cantidad de equipos de cómputo de las oficinas administrativas, donde, aun apagados los sistemas, el software instalado permita escuchar a las personas alrededor en sus conversaciones.

En una revisión de varias áreas físicas de la Secretaría de Educación realizada por especialistas en seguridad, se localizó un software especial para vigilar a funcionarios sobre qué realizan, con quién se reúnen y qué platican.

Los titulares de esas áreas decidieron proceder judicialmente en contra de quienes instalaron dispositivos de intervención de sistemas de cómputo y teléfono para identificar a los responsables de autorizar las intervenciones con sistemas electrónicos. Fueron varias las áreas detectadas con intervenciones. Lo que no se sabe es si las intervenciones son dirigidas solo a los adversarios, o bien, a todos los trabajadores.

Es poco común que ahora se utilicen dispositivos físicos, como micrófonos. La revisión se efectúo con escáneres especiales y se detectó la presencia de estos softwares en los sistemas de cómputo. La noche se le viene a Maribel Villalpando Haro y debe aclarar todo lo anterior, de lo contrario, el escándalo que estalle en la dependencia será de proporciones mayores.

Geovanna Bañuelos se mantiene firme esperando el destape

La que no tiene ninguna duda de que ya sólo espera la fecha en que Morena y aliados decidan hacer los destapes es la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien sostiene una firme postura en torno a las posiciones que le corresponden al Partido del Trabajo, por ello ni acelera ni presiona que se publiquen las encuestas y los resultados. Sabe que va firme rumbo al Senado.

Mientras en lo político eso ocurre, la senadora solicitó a las dependencias de la Administración Pública Federal redoblar esfuerzos para salvaguardar y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos que se encuentran en zonas con alta incidencia delictiva, en riesgo de ser víctimas de violencia o se encuentra en riesgo su desarrollo. Se mantiene muy activa y espera pronto retomar sus actividades de campaña.

Runrunazos

Algunos de los presidentes municipales que tienen pendiente la apertura de oficinas de representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quieren elevar la voz hasta la canciller Alicia Bárcena Ibarra, porque dicen se hicieron las diligencias de apertura para agilizar los trámites en la entidad, y han encontrado muchas resistencias con el representante en el estado, que todo hace suponer, no quiere abrir hasta en tanto no se generen las condiciones y los porcentajes de “inversión” que le tocaría a cada Presidente municipal. Algo no huele bien en la expedición de los pasaportes.