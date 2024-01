El Runrún: Jerez y las ganas de Salazar

Humberto Salazar, presidente de Jerez. | Foto: Cortesía.

Ahora que vienen los tiempos de las definiciones de las candidaturas a las presidencias municipales y las diputaciones locales, y ante el retraso de las definiciones de Morena, surgen las dudas de si el alcalde de Jerez Humberto Salazar Contreras está decidido a buscar la reelección o simplemente se hará a un lado.

Parece que no tiene prisa el médico de anunciar un proyecto reeleccionista y aspira a que su compadre, el senador Ricardo Monreal Ávila, le dé indicaciones, aunque no cabe la menor duda que las cosas se le complican, porque aunque él quisiera retirarse de la política y volver a su consultorio, la presencia de muchos de los más cercanos del equipo del senador se encuentran incrustados en la administración municipal del Pueblo Mágico, lo que hace más difícil que defina no participar.

La decisión del candidato de Jerez pasa porque el doctor decida quedarse en la silla presidencial y hacer alianzas que le permitan competir de nueva cuenta y buscar un proyecto de continuidad en la tierra de Ramón López Velarde, aunque la candidatura no está en sus manos, sino en el Senado de la República.

Salazar Contreras ha dicho que buscará la reelección si la gente quiere, pero sí considera la posibilidad de contender por el cargo otra vez. Tiene la suerte que en Jerez los partidos de la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas” no van juntos, sino que cada partido buscará a su candidato.

Salazar Contreras quiere darle continuidad a los proyectos de transformación que emprende el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por ello se registró para buscar una vez más la candidatura a la Presidencia Municipal de Jerez, pero hoy por hoy no sabe, o no quiere saber, qué decisión tomar.

No renuncia la secretaria de Educación

Maribel Villalpando Haro, titular de la Secretaría de Educación parece que ya se arrepintió y prefiere la nómina que buscar votos, ya que continuará en el cargo hasta que el gobernador se lo indique, es decir, hasta que le digan que se vaya. Por ello, desmintió que durante esta semana dejaría el cargo para competir en el proceso electoral.

Habla de retos y compromisos, lo que supone que no mantiene sus aspiraciones de ser candidata a diputada local, y eso modifica, al menos por ahora, todos los movimientos con los que se especula. Simplemente la secretaria, que está perdida desde que asumió el cargo, siente perdida la posibilidad de ser diputada local. Por ello prefiere la nómina educativa que los beneficios de la diputación.

Por lo pronto, sigue entregando mochilas, loncheras y becas, aunque las escuelas se estén cayendo, y ya prepara las inscripciones anticipadas ahora en febrero, finalmente tiene la ventaja que el INZACE, que es de las pocas dependencias con resultados positivos en todo el gobierno, ya programa una intensa campaña de construcción de más aulas.

Los plurinominales del PRD

Camerino Eleazar Márquez Madrid va en el segundo lugar de la segunda circunscripción como candidato a diputado federal plurinominal, lo que, si obtiene una importante cantidad de votos, en automático lo colocará como seguro legislador federal por el Partido del Sol Azteca.

El universitario zacatecano obtuvo la posición con el aval del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática que puso a Zacatecas como una prioridad nacional, por lo que avaló, también con el voto mayoritario de los consejeros, a Miguel Torres Rosales, como candidato a Senador por la segunda fórmula de la coalición “Fuerza y Corazón por Zacatecas”; mientras que en tercer distrito electoral federal, el que fue electo candidato de la misma coalición es el aspirante a Presidente Municipal, Raymundo Moreno, quien llevará como suplente a la universitaria Claudia Hermosillo.

Esta definición del Consejo Nacional, termina la discusión en torno a la candidatura al ayuntamiento de la capital, y será el panista Miguel Varela Pinedo, todavía diputado federal, quien contienda como candidato a la alcaldía de la capital, y con toda seguridad, si no ocurre otra cosa, llevará como fórmulas locales, al neo perredista Cuauhtémoc Calderón, en el primer distrito, y a la joven priista Alejandrina Varela, en el segundo distrito. Sería la fórmula final.

Runrunazos

El Rector de la UAZ, presentó 15 acciones universitarias para la construcción de paz en la entidad, que permitirán que la institución coadyuve con la comunidad universitaria en la pacificación y como poder integrarse al plan de paz en este 2024, para mantener la seguridad tanto dentro como fuera de las instalaciones de las unidades académicas. Es la primera institución que presenta un proyecto de esta magnitud previo a la presentación del Programa Estatal de Paz que será mostrado este miércoles en el Palacio de Convenciones por el Gobernador del Estado.

La LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas a través de la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad de Género, recibieron este lunes 22 de enero a la caravana informativa sentencia Mariana Lima Buendía, que es un parámetro para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue presentada por las activistas Irinea Buendía Cortés y Magdalena Velarde, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, reflexión, construcción y sensibilización con perspectiva de género.