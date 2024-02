El Runrún: El Poder Judicial pierde independencia

Carlos Villegas Márquez, Presidente del TSJEZ. | Foto: Cortesía.

Hombre muy cercano a Felipe Borrego Estrada y con la experiencia de haber participado en organismos internacionales, forjado en el despacho jurídico de Adrian Jáquez, Carlos Villegas Márquez llega a a Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, a seis años de haber sido designado magistrado aquel 20 de marzo del 2018, propuesto por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, y obtuvo 27 votos a favor en aquella LXII Legislatura del Estado. Es decir, tiene relaciones políticas mas cercanas al PAN y al PRI que al gobierno estatal.

Ayer por la noche, el interlocutor del gobierno estatal, “muy respetuosamente” sugirió a todos los abogados, que piensen muy bien si quieren un poder judicial confrontado o cercano del gobernador, y si “optan por lo segundo”, pueden votar por el que quieran, menos por Edgar López Pérez, pero propuso que analizaran la trayectoria de Villegas Márquez.

Vienen cuatro años de otra personalidad en el Poder Judicial de Zacatecas, donde los primeros que quieren contacto y trato con el Presidente son los jueces de todas las ramas, ya que se sienten que han estado abandonados y desprotegidos y que se analice la pertinencia de dignificar su condición y garantizar que no estarán expuestos ante nadie.

Carlos Villegas Márquez es desde hoy el nuevo rostro de la judicatura zacatecana y tiene la responsabilidad de comunicar con los zacatecanos de mejor manera y establecer una nueva relación entre los poderes. La confianza se gana día a día.

Hasta el lunes los candidatos al Senado de la República

Mucha inquietud había entre la clase morenista por el retraso en la definición de los candidatos al Senado de República, pero ayer, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum adelantó que sería hasta el lunes cuando salgan a anunciar a los perfiles que competirán en Zacatecas por MORENA, ya que se va a privilegiar el acuerdo político y si este no funciona, serán las encuestas las que definan.

Fue muy clara al señalar que “aun no se han definido candidaturas” e informó que todavía se tienen que revisar muchos perfiles, así que la incertidumbre crece y crece. Advirtió que no tiene preocupación por que los precandidatos perdedores no se van a ir de MORENA, porque están comprometidos y en la oposición no hay proyecto.

En los estados faltantes, entre ellos Zacatecas, se va a privilegiar el acuerdo político entre los aspirantes y en caso de no llegar a un consenso, “El que decide es el pueblo”, dijo, y dejó claro que será hasta el próximo lunes cuando se definan las candidaturas, privilegiando la vía de los acuerdos. Por ahora, aún no hay nada, por mucho que se diga los nombres de unos y otras.

Reabre la “Estafa Maestra”

La carpeta de investigación FED/fecc/unai-cdmx/0000730/2019, que inició la Secretaría de la Función Pública federal, analiza e investiga los convenios suscritos entre la SEDESOL y la UAZ el 25 de junio del 2015, en el que la UAZ se comprometió a prestar los servicios de “Diagnóstico inicial para l integración de los padrones estatales de beneficiarios de los programas de la SEDESOL, y ellos, aparecen al menos dos nombres de manera directa, Armando Silva Chárez y Luis Octavio Solís Sánchez.

Ahora toca turno a Antonio Guzmán Fernández, quien acudirá como testigo para dar seguimiento a la investigación en torno a la estafa maestra, por lo que se alienta la posibilidad de que una vez que termine esa diligencia, cambie el estatus del ex rector de la UAZ.

Guzmán Fernández tiene información y puede explicar por qué teniendo la responsabilidad al frente de la máxima casa de estudios, no presentó ante las autoridades competentes a los involucrados en la “Estafa Maestra”.

En febrero del 2017, cuando Guzmán era el Rector, se reveló que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) compró papelería, insumos de computación, impresiones y arrendó equipos de cómputo a dos empresas cuyos giros de negocios no abarcan la venta de estos productos. En ocho meses las compañías Comercializadora Osemun, domiciliada en el Distrito Federal, y Sistema Editor Láser, ubicada en la ciudad de Puebla, ganaron 18 procesos de “adjudicación directa previa 3 cotizaciones” por un monto global de 4 millones 465 mil 964.37 pesos.

Este recurso forma parte de una bolsa de 90 millones de pesos que se deriva de dos contratos firmados por la UAZ, a través del Área de Proyectos Estratégicos, con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Asimismo, la UAZ y la Sagarpa “simularon un esquema” de transferencia de recursos federales, de contratación de empresas y personas físicas y de prestación de servicios, con el que se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 219 millones 430 mil pesos. Vienen las sanciones y posibles aprehensiones de algunos involucrados.