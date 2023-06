El Runrún: El destape de las corcholatas locales, de la corcholata Ricardo Monreal

Las corcholatas, locales. | Foto: Cortesía.

Durante el foro juvenil formación legislativa celebrado en Zacatecas, el coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a los jóvenes a que dejen de lado la indiferencia social y les pidió que no sean víctimas de su propia debilidad. Palabras que seguramente retumbaron en el Palacio de Gobierno.

Este evento sirvió como marco para que la “Corcholata” que busca ser candidato presidencial, deslizara el destape de varios de sus alfiles a las candidaturas el próximo año en Zacatecas. Ya abrió como aspirantes a Santos Antonio González Huerta, quien participó como conferencista con el tema alusivo a la Introducción al Congreso general y derecho parlamentario.

Ricardo Monreal Ávila también potenció la presencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, quien abordó en este seminario, el tema “Nueva Gobernanza y Juventudes”. Ellos dos son, por ahora, las cartas más fuertes del senador para posiciones locales. El primero seguramente como un fuerte aspirante a diputado local en uno de los distritos de la capital, donde su padre QEPD, ya fue legislador.

En el caso del segundo, quedó claro el respaldo del senador para la posición que ocupa el número dos del estado, Rodrigo Reyes Muguerza, quien en pocas semanas se ha convertido en el hombre fuerte del Gobierno de Zacatecas, sólo detrás del propio gobernador. El que entendió pues ya se cuadró.

Otras figuras estuvieron presentes, pero resaltó la figura femenina de Maricarmen Salinas, quien en todo momento acompañó al ex gobernador de Zacatecas tanto en el Centro Platero como en el Teatro Fernando Caderón. Seguramente la coloca como su principal candidata a alguna de las Cámaras legislativas de la República.

Este evento se puede considerar como parte de un entrenamiento, antes de ser profesionales en la política, y quien ahora los lleva de la mano es Gabriela López Gómez, consultora y estratega política, al menos se observa un cambio en la forma de relacionarse de la Nueva Gobernanza y de los que aspiran a las distintas posiciones políticas.

Los huérfanos de Julio “N” en Guadalupe

Una vez publicada la ficha roja de búsqueda internacional con los rostros de Julio “N” y su esposa, quienes siguen evadidos de la acción de la justicia, los huérfanos políticos que dejó el exalcalde en el municipio están bastante nerviosos, son muchos los expedientes abiertos y están cometiendo muchos errores para enmendar la mala administración que ahora comienza a destaparse.

La organización de la feria de diciembre es uno de los grandes pendientes, el

informe fue rechazado por la comisión edilicia de gobernación por no tener soportada la comprobación de gastos; incluso hay quien advierte que muchos de esos gastos están direccionados a proveedores recomendados desde el actual coordinador de asesores del secretario general de gobierno cuando era jefe de oficina del gobernador.

Otro grupo de regidores de la oposición está preparando el dictamen para revisar el contrato con la empresa Trash por un presunto desvío de recursos en la recolección de residuos sólidos, ya que están detectados pagos por más de la cantidad contratada.

En la revisión de la cuenta pública analizan el capítulo de sueldos y salarios, porque aparecen muchos actores ajenos a la administración municipal (aviadores) y alguno que otro ex funcionario gubernamental con el rango de asesor del presidente, y que la suma, implica muchos miles de pesos en el pago de todos esos beneficios.

En la copia en poder del Runrún hay nombres que pueden ser llevados a la revisión de la secretaría de Función Pública. Uno de esos beneficiarios tiene un gimnasio y también fue responsable del medio ambiente en el gobierno de Miguel Alonso Reyes. Además por terceras personas puede estar metiendo mano a la caja chica de la Secretaría de Turismo del Estado

Al día de hoy la plataforma de transparencia no deja acceder a la información, y solo se puede hacer desde la oficina de la tesorería, que casualmente, una vez que se concretó el desafuero del ex alcalde el 21 de abril, el sistema se cayó y también se calló. El responsable de la plataforma era el hermano de Julio “N”, según aparece en el informe de resultados y en avance financiero. Mucha basura estará saliendo.

También en el INCUFIDEZ hay huérfanos de Julio “N

La acusación de homicidio en contra de Julio “N” también dejó cosas pendientes en el INCUFIDEZ, una de las dependencias donde el autodenominado “Grupo Indeco” tenía influencia, y ahora se desmorona.

Esta semana, Juan Antonio de Alba Celedón, quien fue tesorero en la primera administración de Julio “N” fue notificado de su destitución como coordinador administrativo del INCUFIDEZ, por lo que desde esta semana dejará de ser el titular del área. Las maletas ya las terminó de elaborar.

Pero ahí no será el único, ya que la lista de posibles despedidos y que está en poder de Carlos Zúñiga, deje de la oficina del gobernador, la encabeza el secretario particular el matador de toros, Antonio Romero, quien peor que un mal burócrata trabaja menos de seis horas al día y prefiere su preparación como torero. También está Oscar Antonio Quiroz, titular del área de desarrollo del deporte; Erick Rodríguez, quien incluso se ha ausentado de sus obligaciones hasta una semana, y advierte que es protegido de uno de los más cercanos al gobernador.

Esta lista la terminan la titular del área de medicina del deporte, Paulina Villa Esquivel y Pedro Martínez, responsable de la formación de talentos y que aparece también en la nómina del Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas, es decir es “dobletero” y viola la ley. Todos ellos esperan la fecha para acompañar a quien fuera el administrador del instituto, Juan Antonio de Alba y que fue el tesorero que cerró la administración municipal de Guadalupe en tiempos de César González Navarro.

Runrunazos

En forma inevitable, este domingo estallará la huelga en los Colegios de Bachilleres de Zacatecas, los 40 centros educativos de ese subsistema cerrarán las puertas de instalaciones afectando el cierre del ciclo escolar que ya es muy cercano. El argumento de los agremiados que encabeza Gerardo García Murillo es que hay nula respuesta de las autoridades educativas para resolver el pliego petitorio que implica que paguen la actualización del incremento salarial que asciende a 800 mil pesos quincenales.

El otro punto que atora la negociación es el referente al Plan de Previsión Social y al que el COBAEZ ya no pertenece por haber dejado de enterar el recurso que retiene a sus trabajadores desde más de 12 años configurándose con ello una evasión fiscal por no enterar al IMSS las cuotas de salario real. La huelga arrancará hoy a las 12 horas.

La otra institución que cumple cuatro días en huelga es el CONALEP, es la segunda ocasión en lo que va de la presente administración que paraliza esa institución. En la ocasión anterior duró hasta 52 días. Por ahora van cuatro pero no se ve voluntad por parte de la secretaria de educación quien no sabe lo que ocurre en el sistema educativo estatal.