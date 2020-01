El Runrún: Boicotea procurador Agrario el desarrollo de Zacatecas

El procurador Agrario Francisco Pérez Compeán lejos de ayudar, estorba, y se mete donde no debe. Con soberbia y malicia está frenando proyectos y desanimando a los inversionistas. Mientras la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se pronuncie por la creación de proyectos y atracción de inversiones, parece que la función de Pérez Compeán es espantarlas. Cancela citas, mete cizaña a ejidatarios con información manipulada y oculta datos de asuntos relevantes a otros niveles de gobierno. Ya intentó boicotear un plan de instalación de fibra óptica en Concepción del Oro, que finalmente procedió por los derechos de vía de la carretera federal; también buscó echar a perder el Proyecto del parque fotovoltaico en Pinos “maiceando” a los ejidatarios del Nigromante y quiere tronar las negociaciones entre el ejido San José de Buenavista de Chalchihuites con la minera First, Majestic, para un proyecto de exploración.

Se siente el rey

Pérez Compéan fue subdirector de Gestión Social con Ricardo Monreal y de giras con Miguel Alonso, que fue “cuando regresó” al PRI. Ahora que está en la 4T no parece un colaborador de Gobierno Federal, sino un funcionario caprichudo que exige revisar los proyectos antes de que empresarios y ejidatarios establezcan vínculos. Se supone que las decisiones de los ejidatarios deben ser autónomas, pero Pérez quiere manipularlos. Por lo visto, pretende que las mineras y otras empresas hagan las cosas a sus caprichos y se le ha escuchado decir que hay una orden de arriba para que no procedan inversiones de capital transnacional, cuando el mismo presidente AMLO se ha pronunciado por defender los empleos que dan.

Bronca con auditorías

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha estado inspeccionando las cuentas y manejos del Ayuntamiento de Fresnillo del 2018. Y como enlace entre ambas instancias se designó a personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Cuenta la leyenda que entre las revisiones incluyeron una bolsa de más de 80 millones de pesos que el presidente municipal Saúl Monreal recibió para hacer obras. Y ante algunas observaciones que hicieron los auditores federales, por presunta tardanza de los auditores estatales no se enviaron a tiempo los documentos con los que la tesorera Silvia Eugenia Hernández tendría solventados los señalamientos. Por eso, se dice que la funcionaria municipal culpa a los de la ASE de no llevarles bien los procedimientos de solventación en una primera etapa y dejar en claro que las cuentas se han manejado limpiamente.

Les calientan la cabeza

Dicen que un grupo de taxistas llegó furioso al Congreso a exigir explicaciones del proyecto legislativo para movilidad urbana. Presuntamente, los taxistas habían sido “malinformados” en un inicio, pues creían que ya se habían aprobado alguna iniciativa sin haberlos consultado. Pero los diputados Lupe Correa y Chema González explicaron que la iniciativa que regularía el servicio que brindan plataformas digitales como Uber y Didi todavía está en proceso de construcción. En los foros y recepción de propuestas también se les habrá de tomar en cuenta a representantes de Uber y Didi, transportistas, choferes urbanos y demás, no solo a los taxistas, quienes quisieran que ya no se permitiera solicitar servicios de traslado mediante aplicaciones por el celular.

No dice nada

Muy emocionado, el alcalde de Río Grande, Julio Ramírez El Campesino, leyó ante los regidores la respuesta a su solicitud de construir un hospital regional de especialidades, que según él dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en Gobierno Federal se salieron por la tangente. Soraida Zorrilla, titular de Atención al Derechohabiente del IMSS, solo les mandó un recuento de las clínicas y hospitales que ya tienen en la región y no respondió directamente si atenderían o no su solicitud. “No dice nada”, recriminó el regidor Gumaro Elías Hernández y la desilusión se apoderó el cabildo. Por cierto, el edil gandalla Simón Montes se indignó porque de los 12 millones que Río Grande recibió de adelanto de participaciones de la Secretaría de Finanzas, estarán pagando unos 700 mil pesos de intereses. Para este año debieran ajustar en serio sus finanzas y no tener que andar pidiendo.

Runrunazos

El delegado del Instituto Nacional de Migración, Nacho Fraire, ya solo es un militante más en partido que fundó: el PAZ. La dirigencia quedó encargada a Rafael Ramírez, quien busca como hacer crecer la franquicia. *** Según el Issstezac, ayer habrían pagado al 75% de jubilados y pensionados; el resto hasta que se consiga más dinero. Paquito Martínez pende de un hilo como director del instituto. *** El senador Narro, que hoy tendrá su fiesta de cumpleaños, quiere quedar bien con la 4T al advertir que hay una campaña de desprestigio contra el Insabi, por parte de entidades que no quieren perder la autonomía económica en salud. *** José Juan Álvarez, presidente de Cuauhtémoc, ya habría arreglado sus diferencias con el regidor Pancho Donas Arcos, luego de una entrega de apoyos que Roberto Luévano, titular de la Sedesol, hizo en el municipio.