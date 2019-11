El Runrún: Ayuntamientos no respetan las reglas

Pedro de León, fuera de “los amigos monrealistas”

Exigen que funcionario federal ya deje de hacer negocios

Piden que el auditor no solape a “funcionario consentido”

Ante las exigencias de alcaldes mitoteros que piden más recursos, los defensores de las políticas de AMLO sostienen que una gran cantidad de alcaldes no respetan las reglas. Las partidas que se les entregan son para que las gasten en lineamientos como seguridad u obra pública, no para que las destinen a otras cosas.Y ahí es cuando suenan los casos de recursos que se recibieron, pero se destinaron para otras cosas.

Hay observaciones por préstamos con recursos federales que concedió el alcalde de Loreto, José Luis Figueroa, en 2017; aumentos no justificados que otorgó El Campesino Ramírez en Río Grande en ese mismo año y desvíos a otras cuentas en Pánfilo Natera, donde todavía gobierna Juan Pablo Contreras.

También hay observaciones en Valparaíso y Pinos por recursos que no se gastan a tiempo. El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez, advierte que habría un subejercicio de unos 20 mil millones de pesos a nivel nacional en los ayuntamientos. Sin embargo, quienes están detrás de los escritorios municipales alegan que las necesidades los obligan a tomar decisiones difíciles y que ya no les permiten seguir los lineamientos al pie de la letra.

Reagrupción del equipo

Una buena parte de los que asistieron al desayuno en Hacienda del Cobre de exfuncionarios del sexenio 1998-2002, están a la expectativa de cuándo se volverán a juntar. El más emocionado era Clemente Velázquez, a quien han ninguneado en el equipo de Julio César Chávez, olvidando que alguna vez también gobernó Guadalupe; y Elías Barajas. Y hubo otros que en cambio no fueron convocados, como el excoordinador de delegaciones de la Sedesol, Pedro de León, a quien no quieren dejar ser parte del equipo reintegrado.

Supuestamente, al formar parte del equipo de coordinadores de David Monreal, Pedro quedó en otro bando y ya lo ven como un rival que estará peleándoles espacios en las mismas posiciones monrealistas. El problema de Pedro es que tampoco tiene mucha conexión con “sus compañeros” como Cuauhtémoc Calderón.

No se vale

Cuenta la leyenda que ya van en aumento las inconformidades por los manejos que trae Antonio Viesca, representante de Relaciones Exteriores en Zacatecas, por los supuestos negocios de “asesorías” que combina con sus funciones de servidor público. No se vale, dicen, que sea borracho y cantinero a la vez. Por eso, hay reclamos de que la oficina le cayó como anillo al dedo a Viesca. También se dice que presuntamente el proceso de entrega-recepción no ha terminado. El exdelegado Javier Mendoza aún estaría preparando documentos, mientras está furioso por señalamientos de irregularidades que Viesca le hace sin fundamento. Mendoza ya está amenazando con denunciar a Viesca ante los altos mandos de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Se aparecen los candidateables

En el informe del diputado federal Alfredo Femat, se aparecieron los candidateables, del PRI Fito Bonilla y Roberto Luévano; el coordinador de Ganadería, David Monreal, y la senadora petista Geovanna Bañuelos.

El alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, no asistió, pero envió a Iván de Santiago en su representación. El Oso Medina no estuvo, pero sí el dirigente de Morena, Fernando Arteaga, a quien le critican que no impone su condición de líder del partido del presidente.

Priísta entre los priístas

Ahora resulta que Chema González, el diputado del PRI, ya se siente más tricolor que cualquiera que hasta se sintió ofendido por quienes pretendían correr al veterano Pedro Argomaniz de la Dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas. El de Villa de Cos está en una postura de defender espacios para los tricolores y en sus intenciones dicen que hay ánimos de venganza contra los de la 4T donde no ha querido (o podido) entrar.

Aprietan al alcalde de Trancoso

Una observación de la presidenta de la CDHEZ, Luz Domínguez, le costó más de 100 mil pesos al alcalde de Trancoso, César Ortiz, pues tuvo que destinar ese dinero para arreglar las porquerías que tenían como separos en su municipio.

Pero mientras el alcalde se somete a indicaciones de organismos autónomos, a quienes ve más débiles los hace menos, como su personal de Protección Civil, a quienes les negó el derecho de meterlos a la nómina, porque nom’ás pa’ Seguridad Pública alcanzaba el presupuesto. Y cuando hay broncas para pagar la nómina, deja al final a los delegados de comunidades, a quienes les aclara que su pago es un acto de voluntad, no una obligación. Si al menos los bomberos también lo apretaran con la CDHEZ, quizá así lograrían entrar a nómina.

Sin trato preferencial

Dicen que el buen juez por su casa empieza y es lo que la comunidad universitaria le pide hacer al auditor Raúl Brito.

El SPAUAZ, por medio del coordinador de Personal, Miguel Ángel Salas, ya notificó al dobleteador Alberto Madrigal, funcionario de la ASE, que proporcione documentos de compatibilidad de horarios. Y esos horarios, siguen afectando el cumplimiento de funciones que advierten, Raúl Brito no debe tolerar.

Madrigal tiene 12 horas semanales por la mañana y otras 8 vespertinas en la Facultad de Contaduría de la UAZ. Y se supone que tiene que estar en la ASE de 9 a 4, de lunes a viernes, pero ¿cómo le hace los martes en los que tiene clase de 7 a 11 de la mañana? El contralor de la UAZ, Noé Rivas Santoyo, ya está enterado del caso. Y sabe que Tere Villegas, directora de Contaduría, no le ha descontado ningún día al funcionario auditor.

Bloque feminista al Congreso

Parece que los buenos tiempos de María Luisa Sosa ya pasaron. Y los de la exdiputada María Elena Ortega nunca fueron tan buenos. Por eso, entre feministas se anticipa que dos prospectos que estarán peleando para llegar al Congreso local serán Emilia Pesci, funcionaria en el ayuntamiento de la capital, y Mara Muñoz. Las dos tendrían que hacerlo por una plataforma de Morena o el PT. *

Piden a monrealistas no confundirse

Las aspiraciones de Enrique Laviada para hacerse de la dirigencia confunden y dividen a las tropas monrealistas. No se equivoquen, advierte Catalina Monreal, a aquellos que piensan que el veterano de su rival trae línea del jefe del clan. Según Catalina, su papá el senador Ricardo Monreal está tan ocupado en asuntos a nivel nacional que no tiene tiempo en operar a favor de algún aspirante a la dirigencia estatal. Tampoco lo hará David Monreal.

Por eso, la contienda entre Laviada y Catalina sería una pelea limpia: experiencia contra juventud. No obstante, los seguidores de Katy cuestionan el carisma de Laviada y si realmente la mayoría en Morena lo estaría viendo como un líder. Por parte de Los Históricos nadie se ha mostrado muy abierto a querer posicionarse, aunque se anticipan las intenciones de Gilberto del Real, quien necesitaría de muchísima operación política para ser competitivo.

Para los que menos tienen

En la lista de apoyos de Adultos Mayores de la Secretaría del Bienestar ya aparecen en los registros de beneficiarios, en el municipio de Guadalupe, el presidente del IEEZ, Virgilio Rivera Delgadillo, y el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú; el primero es jubilado del ISSSTE tiene percepciones superiores a las del gobernador Alejandro Tello; en tanto el segundo como miembro del gabinete tiene un salario bruto arriba de los 100 mil pesos mensuales.

En la lista de beneficiarios del apartado en la capital aparece el empresario hotelero Pedro Inguanzo Varela, quien junto con los otros reciben un apoyo bimestral de 2 mil 550 pesos, que al menos a ellos ninguna falta les hace.

En el Gobierno Federal no contemplaron ningún filtro para el reparto de estos apoyos, que se sigue considerando una barbaridad, pues no todo el dinero llega a “quienes más lo necesitan”.

No fue

Cuando Patricio Aguilar Tavizón perdió en las urnas la dirigencia juvenil del PRI, se interpuso una impugnación que desde su inicio estaba destinada al fracaso. Y es falso que la regidora de Guadalupe, Violeta Cerrillo, haya tenido algo que ver con esa impugnación, pues ella no quiere tener broncas con el dirigente priísta Gustavo Uribe.

El documento que hicieron para anular los resultados estuvo tan mal hecho como la campaña y operación que hicieron en la planilla perdedora.

México

Los chismosos del magisterio adelantan que la diputada local con licencia, Soralla Bañuelos, y el dirigente sindical Óscar Castruita, ya están trabajando en la creación de un nuevo partido que se llamará México. Así, simplemente. El proyecto es un intento de rescate de lo que fue el Partido Nueva Alianza. Estarán reintegrando a viejos cuadros como el exalcalde de Sombrerete, Daniel Solís y evidentemente la diputada local Aida Ruiz. Presuntamente ya no tendrán cabida viejos gandallas como el exdiputado Ramiro Rosales.

Runrunazos

La diputada Perla Martínez resistió los embates y al parecer ya llegó a una arreglo con los mandos del PRI. No querían que la legislatura retuviera el OMPRI, pero al final lo mantiene junto con su curul. Lo malo es que le falta mucha, muchísima operación política y reactivación. * El buen Catarino Martínez, rector de la politécnica de Fresnillo, no ha tenido buen desempeño administrativo. Catarino es muy desordenado administrativamente. * Javier El Chicharito Cabral, regidor en Jerez, estaría planeando estrategias para contener en Morena a los simpatizantes de Laviada, toda vez que quiere darle el triunfo a Catalina Monreal.