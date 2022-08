Dejan tirado el proyecto de Ciudad Quantum

Se fue muy abajo en la cotización Salvador González La Camocha. El proyecto de la segunda etapa de urbanización de Quantum, Ciudad del Conocimiento, estimado en unos 22 millones de pesos, ofreció hacerlo en 15 millones 796 mil pesos. Lógicamente, a La Camocha no le alcanzó el dinero. Quería que le dieran más dinero, pero … Leer más

Se fue muy abajo en la cotización Salvador González La Camocha. El proyecto de la segunda etapa de urbanización de Quantum, Ciudad del Conocimiento, estimado en unos 22 millones de pesos, ofreció hacerlo en 15 millones 796 mil pesos. Lógicamente, a La Camocha no le alcanzó el dinero. Quería que le dieran más dinero, pero no se podía. El Gobierno Federal tenía el recurso bien medidito. Por eso la obra ya no se pudo terminar en el anterior quinquenio y la gestión para retomarla estaría pendiente.

Adrián, exonerado

Efectivamente como mencionamos el miércoles, hubo un procedimiento ante la Función Pública contra el subsecretario de Obras Públicas Adrián Rodríguez Rayas por presuntas irregularidades. Pero no se comprobó nada y fue exonerado.

En realidad, según Adrían Rodríguez, las anomalías las habría cometido otro funcionario de la dependencia, pero a él le colgaron injustamente el milagrito. Finalmente, la Función Pública declaró que era inocente. Adrián advierte que podrían venir más denuncias de constructores resentidos por no obtener la obra que querían, o por las rescisiones de contrato por incumplimiento. Al subsecretario le toca defender los intereses del estado y eso en ocasiones genera deseos de venganza por parte de los afectados, que se traducen en acusaciones sin fundamento.

Muestra de civilidad

El 23 de octubre será la designación de consejeros de Acción Nacional. Se contenderá por 80 cargos estatales y cuatro nacionales. Para estos últimos compiten Noemí Luna, Jackie Martínez, Leonel Cordero, Osvaldo Contreras, Christian Del Havre y Laurita Becerra Chiw, entre otros. Los panistas quieren presumir mucha civilidad política, sin acarreos ni compra de votos como lo hicieron los de Morena. La dirigente actual, Verónica Alamillo, ya tiene asegurado su cargo de consejera por su condición de presidenta estatal.

MC “es puro marketing”

Dice Reynaldo Delgadillo, secretario de Organización del PAN, que su partido es el verdadero promovente de la participación ciudadana dentro de la política. Así lo ha sido desde sus inicios, con una fuerte influencia y participación de la Iglesia. Y aunque Movimiento Ciudadano se llame así, el expresidente de Calera opina que eso es “puro marketing”. Las principales figuras del partido naranja, explica, no eran perfiles puramente ciudadanos, sino que ya venían de otros partidos, como Dante Delgado del PRI; la misma Amalia García que abandonó al PRD y a nivel local un Enrique Laviada, exmorenista.

Todo llega a su tiempo

Después de casi 11 meses de entrar al gobierno, David Monreal tuvo espacio en su agenda para visitar la mina Newmont Peñasquito, uno de las minas más importantes del estado y del país, una visita de cortesía al parecer porque a pesar del gobierno dice que se firmó un nuevo convenio de apoyo al empleo local se sabe que esos convenio existen desde varios sexenios, todo indica que al secretario Rodrigo Castañeda la estrategia de tomar café con empresarios no le está funcionando porque no hay acuerdos significativos para mejorar la economía del estado y los resultados se ven en todos los indicadores que publican el INEGI, la Secretaría de Hacienda, el IMSS y el Banco de México.

Estiran la liga

Para el tema de la Feria Nacional de Zacatecas vienen negociaciones entre la Nueva Gobernanza y la Cervecera Corona para los asuntos de patrocinios. Habría asuntos en los que el estado quisiera estirar la liga, pero la cervecera muy difícilmente accederá a propuestas que no estén muy de acuerdo e impondrá sus condiciones. En esos acuerdos se definirá el destino de La Reina, el antro que la compañía le tiene concesionado a Benjamín “N”.

Runrunazos

Cuenta la leyenda que vendrían algunos ajustes en el gobierno de la capital. Rafa Romero pasaría a la Secretaría Técnica y habría un par de funcionarios destituidos. El tema ya generó grillas. Hay inconformes de grupos de Julio César Nava, Cuauhtémoc Calderón y otros que se sienten amenazados. Supuestamente el regidor Óscar Martínez tendría instrucciones de promover afiliaciones al PVEM y los grupos anteriores no caben. * Se dice que un tal Sergio de la SAMA, tiene barra libre, permisos y todo para operar cuando quiere y como quiera a favor de Adán Augusto López, una de las corcholatas presidenciables. El tal Sergio, presumiría de la bendición y protección de la secretaria Susana Rodríguez.