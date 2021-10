Ya tiene fecha el GP de México en 2022

CDMX.- La Fórmula Uno dio a conocer las fechas del Gran Premio de México 2022 y se llevará a cabo del 28 al 30 de octubre.

Las fechas en México representarán la 21 de la temporada y la séptima carrera en la tercera etapa de la vida del GP, que tiene 22 ediciones.

En dicha temporada realizarán 23 carreras y, además, introducirán un nuevo auto y el reglamento tendrá algunos cambios.

The 2022 #F1 calendar is here! 🙌

A record-breaking 23 races 🏅

A brand new grand prix in Miami 💜

Australia, Canada, Singapore and Japan all return 👌 pic.twitter.com/khq5lAF1IR

— Formula 1 (@F1) October 15, 2021