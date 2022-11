[VIDEO] Impresionante lesión sufre el portero de Polonia y queda fuera del Mundial

QATAR.- La selección de Polonia sufrió una importante baja, ya que el portero de Polonia Bartlomiej Dragowski, seleccionado para el Mundial de Qatar 2022, se lesionó en el tobillo derecho y todo indica que es de gravedad.

Esto pasó este domingo con su club de la Spezia, contra el Hellas Verona en la Serie A. Tuvo que ser retirado en camilla y seria duda para la justa mundialista.

Al respecto, y con dos partidos internacionales en su haber, el arquero de 25 años es uno de los suplentes del titular de Polonia Wojciech Szczesny (Juventus).

Por otro lado, Dragowski se lesionó en el tobillo al realizar una entrada al delantero del Verona Kevin Lasagna fuera del área; poco antes del descanso del partido valedero para la 15ª fecha de la Serie A.

Al ver su tobillo deforme, todos los jugadores llamaron a la asistencia médica, antes de que el arquero fuese retirado en camilla.

L’infortunio di Dragowski fa davvero paura, non so come farà psicologicamente a tornare tra i pali.

Terribile pic.twitter.com/ZaM9ENogTf

— I Gigi 78 I (@Vicidominus) November 13, 2022