[VIDEO] Boxeadora mexicana ruega parar la pelea: “Quiero llegar con vida”

ESTADOS UNIDOS.- Minutos de miedo vivió cuando una boxeadora mexicana ruega parar la pelea diciendo “Quiero llegar con vida”.

El boxeo femenil mexicano vivió un estremecedor momento durante el combate de Alma Ibarra contra Jessica McCaskill.

La boxeadora mexicana intentó contender por los campeonatos unificados de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el peso wélter.

Sin embargo, al inicio del cuarto round imploró que se detuviera la pelea ya que no aguantaba los golpes de la norteamericana.

Por otra parte, cuando terminó el tercer round, en su esquina la alentaron para que siguiera adelante, pero los golpes que había recibido le impidieron salir al cuarto asalto.

Asimismo, ella imploró a su entrenador detener la pelea, ya que no estaba segura de seguir, expresó que su vida estaba en peligro.

Alma Ibarra doesn't come back out and Jessica McCaskill retains her titles 😯#McCaskillIbarra | #RodriguezRungvisai pic.twitter.com/pHHeg9DVr1

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2022