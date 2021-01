Vanessa Bryant ofrece conmovedor discurso a Kobe y Gianna María

CALIFORNIA.- Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna María, ante esto, Vanessa, esposa y madre, les dijo unas conmovedoras palabras.

Un mes después de que murieran en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, Los Angeles Lakers rindieron un mensaje en las inmediaciones del Staples Center.

A ese lugar comenzaron a llegar cientos de flores, playeras y velas como muestras de cariño de los aficionados.

En el homenaje, hubo varios discursos para recordar al deportista, entre los que destacó el de Vanessa Bryant, su esposa.

Al llegar al lugar, los aficionados recibieron entre aplausos a Vanessa, quien con lágrimas en los ojos agradeció a los presentes por apoyarla a ella y a su familia.

La viuda de Bryant también comenzó a recordar a su hija Gianna María.

“Mi pequeña niña, Gianna Bryant es una alma increíblemente dulce y gentil, siempre me besaba para las buenas noches y me besaba para los buenos días. Hubo algunas ocasiones en las que pensé que se había ido al colegio sin decir adiós. Le envié un mensaje de texto y decía ‘¿Sin beso?’ Y Gianna respondía con un ‘mamá, te besé, pero estabas dormida y no quería despertarte,” dijo Vanessa.