“Un sueño hecho realidad”: ‘Checo’ Pérez por triunfo en el GP de Mónaco

MÓNACO.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró eufórico al conseguir su tercer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco este domingo.

Checo se adueñó de la primera plaza gracias a la estrategia de su equipo y tuvo que aguantar en los últimos minutos el empuje de Carlos Sainz con los neumáticos degradados.

Asimismo el tapatío confesó estar emocionado y reconoció que este domingo ha sido un día increíble para él y para México que lo apoya en cada carrera.

Los aficionados de la Fórmula 1 reconocieron al piloto de Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez, con el título de ‘Piloto del Día’ en el Gran Premio de Mónaco 2022.

