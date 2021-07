Trinidad y Tobago denuncia insultos racistas tras partido contra México en la Copa Oro

TEXAS.- La Selección de Trinidad y Tobago denunció una serie de insultos racistas hacia sus jugadores y personal; tras el encuentro que tuvo contra México, en su debut en la Copa Oro.

Dicha situación se originó el pasado sábado, cuando ambos equipos empataron sin goles.

El conjunto trinitario compartió un comunicado en el que denunció una serie de insultos racistas dirigidos hacia sus jugadores, personal y residentes de Trinidad y Tobago.

Destacaron que este tipo de acciones no deberían ocurrir en el ámbito deportivo; por lo que esperan que se erradiquen pronto.

Agregaron que ya presentaron un informe ante la Concacaf para que les brinde apoyo y ya no reciban insultos racistas.

The Trinidad and Tobago Football Association strongly condemns the discriminatory actions, racist comments and threatening messages directed at our players, staff, supporters and country following the SMNT's 0-0 result vs Mexico. See our IG and FB page for full statement pic.twitter.com/poXwmmGpbp

— TTFA (@TTFootballAssoc) July 12, 2021