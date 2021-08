Tokio 2020: resumen de los mexicanos en la madrugada del 03 de agosto

MÉXICO.- Te presentamos un resumen de lo que ocurrió durante la madrugada de este 03 de agosto, en las participaciones de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Rommel Pacheco se despidió de su carrera deportiva con un sexto lugar en la tabla de posiciones en la final de trampolín de 3 metros.

Pacheco se dijo contento con su desempeño, a pesar de que en uno de sus últimos clavados obtuvo una puntuación de 96.90.

“Ahora sí cuelgo el traje de baño el día de hoy, no más clavados. Me voy satisfecho y contento, me hubiera encantado la medalla, y esas lágrimas al final también fueron de ‘chin’ no fue medalla, pero me voy feliz y el cariño de la gente, y no sólo hablo de México, sino de la familia de clavados, del aplauso de la gente, de los entrenadores, de los jueces y de los demás clavadistas, y ya son 28 años haciendo clavados y de verdad me voy feliz. En mí no quedó nada de hay un poquito, sino que me voy pleno y contento”, declaró Pacheco.