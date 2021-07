Saltador británico presume su medalla olímpica con mensaje LGBT

JAPÓN.- El británico Tom Daley, cuatro veces olímpico, y su compañero de salto, Matty Lee, consiguieron la medalla de oro en la saltos sincronizados de 10 metros.

Qué poco estamos hablando del pedazo salto que les ha dado el oro olímpico a Tom Daley y Matty Lee 🤩 pic.twitter.com/wAXiXdrZA8 — Mario 〽 (@MarioEimir) July 26, 2021

Daley, de 27 años, cuando subió al podio aprovechó para enviar un mensaje a las personas que están sufriendo por su orientación sexual.

“Me siento increíblemente orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico. Cuando era más joven, pensé que nunca lograría nada por ser quien era. Ser campeón olímpico ahora solo demuestra que puedes lograr cualquier cosa”.

El atleta reconoció que en Tokio 2020 y en Río 2016 han participado deportistas que son homosexuales, sin embargo, el quiso destacar que luchó desde la adolescencia para poder ser realmente quien es.

“Salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí como el que estaba solo y era diferente y no encajaba. Había algo en mí que me decía que nunca iba a ser tan bueno como lo que la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGBT pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no estás solo. Puedes lograr cualquier cosa”.