Romain Grosjean sufre brutal choque en el Gran Premio de Baréin

BAHRÉIN.- Se vivieron momentos de tensión en la Fórmula 1 con el escalofriante choque de Romain Grojean tras la largada del Gran Premio de Bahreín.

El Hass del francés se prendió fuego y se partió a la mitad, desde 1981 que no se veía algo parecido. Más allá del fuerte incidente, el piloto solo sufrió unas leves quemaduras.

My God the crash of Grosjean turning into fire.

He is safe and already rescued pic.twitter.com/3hU4UKTN3X

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 29, 2020