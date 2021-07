Raul Jiménez regresa a jugar con los Wolves tras 8 meses de ausencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero mexicano Raúl Jiménez regresa como titular en el Wolverhampton luego de casi 8 meses de ausencia; se estará enfrentando en un partido amistoso con el Crewe Alexandra.

Here's how we line-up for this afternoon's pre-season friendly against @crewealexfc . #CREWOL

El regreso del hidalguense fue anunciado a través de las redes sociales de su actual equipo; ahí se ve que está contemplado como parte del once titular en el enfrentamiento contra el equipo de la League One.

Eight months of hard work and rehabilitation have led to this moment.

We're all proud of you, @Raul_Jimenez9, and so pleased to see you back out there.

🐺 pic.twitter.com/bRhLZ3IFiU

— Wolves (@Wolves) July 17, 2021