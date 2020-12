Raúl Jiménez agradece apoyo y manda alentador mensaje

REINO UNIDO.- El futbolista Raúl Jiménez sigue mostrando evolución luego de ser operado por una fractura de cráneo.

Tras visitar el entrenamiento de los Wolves, el delantero mexicano escribió en redes sociales un alentador mensaje.

Jiménez comenzó a contestar mensajes de aliento que en su cuenta de Twitter mientras se encontraba en un hospital de Londres. Fue llevado por recibir un golpe en el partido del pasado 29 de noviembre ante el Arsenal.

Una de las personas que mandó mensaje de ánimo fue Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, al que el futbolista agradeció.

Thank you, I’m gonna be back soon 👍🏼💪🏼 https://t.co/STT9qUewe1

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) December 11, 2020