Osvaldo Sánchez revela porque Cuauhtémoc Blanco se perdió el mundial del 2006

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que ya pasaron muchos años, aún permanece en la memoria el Mundial de Futbol de 2006; una de las razones es que el jugador del América, Cuauhtémoc Blanco no había asistido a la Copa Mundial disputada en tierras alemanas.

La verdadera razón del por qué no fue convocado la reveló el guardameta titular de esa justa mundialista, Oswaldo Sánchez; quien dijo que el director técnico Ricardo La Volpe tomó la decisión de no llevar al ‘Divo de Tepito’ debido a que tenían problemas.

“Se hizo mucha polémica en ese grupo respecto a Cuauhtémoc pero, a final de cuentas, quien termina decidiendo lo que sucede en una selección no es un grupo es un entrenador”, dijo Sánchez durante el Escorpión al volante.

Cabe destacar que Blanco había dicho que sus compañeros decidieron no llevarlo; ante los que Sánchez le pidió que no dijera mentiras, porque sabía que no lo habían seleccionado porque se llevaba mal con el entrenador.