Nuevo tráiler de la película F1 protagonizada por Brad Pitt

ESTADOS UNIDOS.- El lanzamiento mundial de la película de Fórmula 1 en combinación con Apple Original Films se acerca; y la cinta titulada “F1” tiene un nuevo tráiler que se mostrará durante el Super Bowl LIX de este domingo, aunque la serie ya lo ha presentado en sus redes sociales.

Cabe mencionar que, la película cuenta con la actuación de Brad Pitt, quien además es parte de la producción junto con el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton; quien ha servido como asesor para intentar crear una cinta lo más realista posible.

El cineasta Joseph Kosinski dirige la película, el mismo que llevó los rumbos de Top Gun Maverick, pero también involucrado en otros proyectos como Tron: El legado.

Al respecto, la película “F1” nos narra la historia del ex-piloto de la máxima categoría Sonny Hayes, quien regresa a la serie para ayudar al novato Joshua Pearce; un piloto afroamericano interpretado por Damson Idris, quienes se convierten en coequiperos del equipo APXGP.

La producción de la película esta presente en diferentes circuitos y tomando tiempo en pista en diferentes carreras; como las 24 Horas de Daytona o el Gran Premio de la Ciudad de México para volver las escenas más reales.

Además, las 10 escuderías de la Fórmula 1 han colaborado con acción en pista. Las escenas del coche se grabaron con un modelo de las Fórmula 2 modificado con ayuda del equipo Mercedes, quienes también los han asesorado.

La cinta “F1” se estrenará a nivel internacional el 25 de junio, mientras que en Norteamérica se espera el 27 de junio; siendo una de las películas más esperadas del verano.

