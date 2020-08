No hay equipos grandes ni chicos: Marco Fabián

JUÁREZ.- Marco Fabián asegura que para él no existen equipos grandes ni pequeños, por lo que le ilusiona el nuevo desafío con los Bravos de Juárez.

Los dos equipos en los que estuve anteriormente todo mundo los conoce, son equipos de gran historia en México ( Chivas y Cruz Azul ) y ahora me sumo a un equipo como lo es Juárez”, dijo.

Además, afirmó que para él “no existen equipos grandes ni pequeños”, pues tiene la ilusión de conseguir algo grande con el club.

El futbolista de 31 años está consciente de la presión que tendrá por parte de la afición y el público mexicano, por lo que declaró que no le importa nada más que demostrar su nivel en el terreno de juego.

Yo sé que mi regreso a México es importante y estoy seguro de que van a estar los ojos sobre mí en todos los aspectos. Lo más importante para mí es lo futbolístico , de lo otro no tengo que decir mucho, los ejemplos y las actuaciones lo dirán por sí solo”, mencionó.

Marco sabe que a pesar de que Bravos es un equipo relativamente nuevo en el balompié azteca, las aspiraciones serán las mismas y su hambre de triunfar está intacta.

Me gustan los retos grandes, sé que es un equipo que no tiene tanta historia, pero eso es lo que más me ilusiona, poder sumarme al equipo, ganarme con mis actuaciones, humildad y respeto a cada uno de los seguidores de Juárez y del futbol mexicano”, concluyó.